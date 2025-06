Para todos los fans de Nintendo y los juegos de mesa, en esta ocasión les presentamos el ajedrez de The Legend of Zelda en Amazon.

Este ajedrez de The Legend of Zelda en Amazon es uno de los más codiciados, pues recrea perfectamente a los personajes del juego de Nintendo.

Ajedrez de The Legend of Zelda en Amazon (Nintendo)

Precio del ajedrez de The Legend of Zelda en Amazon

El ajedrez de The Legend of Zelda en Amazon tiene un precio en México de 882 pesos, siendo un producto con la licencia oficial de Nintendo.

También hay que mencionar que el ajedrez de The Legend of Zelda en Amazon es distribuido y desarrollado por la gente de USAopoly, encargados de la marca Monopoly.

Esto asegura que se trata de un producto de buena calidad en cada uno de sus aspectos, tal y como otros juegos de mesa licenciados que maneja USAopoly.

Hay que mencionar que este juego de mesa está hecho con los materiales tradicionales que se manejan en este tipo de productos.

El tablero está hecho de cartón duro, con algunos detalles de los juego de The Legend of Zelda, mientras que las piezas son de plástico.

¿Cuándo me llegaría el ajedrez de The Legend of Zelda en Amazon?

Toma en cuenta que el tiempo de envío del ajedrez de The Legend of Zelda en Amazon es de tres semanas a un mes, por lo que debes de tener mucha paciencia.

Esto se debe a que el ajedrez de The Legend of Zelda en Amazon se envía desde Estados Unidos, por lo que debe de pasar varios procesos antes de poder circular en México.

El juego de mesa se compra directamente a la gente de USAopoly a través de Amazon, de ahí el tiempo que los fans deben de esperar por el querido coleccionable.

Si te preguntas por qué no se vende el ajedrez directamente en los distribuidores oficiales de México, se debe a que son pocos los que tienen el juego en el país.

Se trata de una edición bastante escasa en estos momentos, de ahí que solo se consiga con USAopoly.

Con información de Amazon.