Alfredo Adame estrena nuevo noviazgo y asegura que está muy enamorado de Benicia Zúñiga, la mamá de Fernando Lozada.
La caótica vida de Alfredo Adame se dio un espacio para el amor y está saliendo con Benicia Zúñiga, quien reveló a Todo para la mujer que su relación con el conductor era “increíble”.
Fernando Lozada fue quien presentó a su mamá con Alfredo Adame y la relación llevarían pocos meses.
Alfredo Adame estrena romance con la mamá de Fernando Lozada
Durante el estreno de La Granja VIP, Fernando Lozada reveló que su mamá estaba saliendo con Alfredo Adame y hasta bromeó con que era su padrastro.
Posteriormente, Alfredo Adame confirmó que es novio de Benicia Zúñiga y asegura que está muy enamorado.
“Nunca pensé enamorarme tan rápido”, mencionó Alfredo Adame sobre su relación con su nueva novia.
Alfredo Adame narra que Fernando Lozada le mencionó que su mamá y abuela querían conocerlo, por lo que organizaron una reunión y ahí “nació el amor”.
“Hace mes y medio me dijo (Fernando Lozada) vamos a comer con mi mamá, fuimos y click, que nace el amor”Alfredo Adame
El conductor se ve feliz con su nueva pareja y Benicia Zúñiga menciona que su noviazgo ha sido increíble: “Cada vez lo quiero más”.
Alfredo Adame dice que su relación con Benicia Zúñiga lo han llenado de vida y energía.
“Cuando conocí a Benicia fue como un chispazo, aparte de amor, de energía”Alfredo Adame
Alfredo Adame ya no creía en el amor hasta que llegó Benicia Zúñiga
Las relaciones amorosas de Alfredo Adame han sido caóticas y llegó a declarar que ya no creía en el amor.
Tras conocer a Benicia Zúñiga, la perspectiva de Alfredo Adame cambió y se declara completamente enamorado.
“Yo decía que ya no creía en el amor, que el amor para mí no existe, pues yo creo que sí y me estoy dando la oportunidad”Alfredo Adame
Alfredo Adame tiene todas sus esperanzas en esta nueva relación y se ha mostrado feliz desde que inició su noviazgo.
La relación entre Alfredo Adame y Benicia Zúñiga sigue fluyendo, incluso ya conviven como familia y han compartido fotos junto a la hija del conductor, sus nietos y con Fernando Lozada.