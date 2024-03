Belinda de 34 años de edad estrena nueva canción con Enrique Iglesias y así se escucha ‘Llórame un río’.

Belinda reaparece tras problemas de salud para presumir su nueva colaboración con Enrique Iglesias de 48 años de edad ‘Llórame un río’.

La cantante se mostró emocionada por este dueto, ya que este sencillo forma parte del álbum “Final, Vol. 2″ que es el último de la carrera musical de Enrique Iglesias.

Fue hace tiempo que Enrique Iglesias reveló que dejaría a un lado el lanzamiento de nueva música, pero seguiría haciendo sencillos y conciertos.

Por lo que es con Final Vol. 2 que se despide de su carrera discográfica, en este álbum, encontramos varias colaboraciones, como Maria Becerra y Belinda.

Belinda ha reaparecido en redes sociales para dar una feliz y emocionante noticia con la que demuestra que no parará de crecer musicalmente.

Pues tras el éxito de su sencillo “Cactus”, la ahora autodenominada “Belica” compartió con orgullo su nueva colaboración con Enrique Iglesias.

En el último disco de Enrique Iglesias, la colaboración con Belinda es una cumbia pop que narra una historia de desamor.

La canción “Llórame Un Río” interpretada por Enrique Iglesias y Belinda, es un tema que habla sobre la intensidad de una relación amorosa que ha llegado a su fin.

Las letras reflejan el dolor y la tristeza que experimenta una persona al enfrentarse a una ruptura sentimental.

En la canción, se mencionan sentimientos de desesperanza y nostalgia, donde el protagonista es incapaz de seguir adelante sin la presencia de la persona amada.

Belinda no proporcionó muchos detalles sobre la colaboración, compartió la portada del nuevo disco de Enrique Iglesias y el enlace para que sus seguidores pudieran disfrutar del tema.

Luego de años de ausencia, Enrique Iglesias regresó a la música con el lanzamiento de su nuevo álbum, Final Vol. 2.

El cual está compuesto por 10 temas que incluyen duetos, uno de ellos, la colaboración con Belinda ‘Llórame un río’.

“No sé, lo que nos pasó

Que un instante se nos fue el amor

y el frío llegó

Yo no sé

Pero también

A mí me sucedió

No tiene explicación

Déjala ir, es lo mejor

Tiene momentos el amor

La flor se marchitó

Y se perdió el color

Ya no es el cielo azul de antes

Todo el amor que me robaste

Dejó mi alma vacía

Y múltiples heridas

Como era de cristal el cielo

Se me rompió y ahora

hay vidrios en el suelo

Solo hay vidrios en el suelo.

Porque yo tengo la razón

Llórame un río

Para aliviar mi corazón

Llórame un río

Y si me quieres

De nuevo en tu cama

Llórame un río

Mirar el cielo en las noches

Esperar las mañanas conmigo

Y si extrañas mis canciones

Llórame un río

Tú pretendías desafiarme

Y hasta cambiarme por el mar

Y yo me río

Dime qué fue

La espina o la flor

En una rosa roja que dejó

Herida y dolor

Vivo pensando

Vivo pensando

Imaginando cómo pudo ser

Que de repente dejó de existir

Todo el amor que le entregué

Y la ternura que nos daba vuelta

Y la ternura que nos daba vuelta

Y la locura detrás de la puerta

Y la locura detrás de la puerta

Porque yo tengo la razón

Llórame un río

Para aliviar mi corazón

Ven, llórame un río

Y si me quieres de nuevo en tu cama

Ven, llórame un río

Mirar el cielo en la noche

Esperar la mañana contigo

Y si extrañas mis canciones

Ven, llórame un río

Tú pretendías desafiarme

Pero al cambiarme por el mar

Tal vez me río

Oh oh, oh oh

En vez de llorar, me río

Oh oh, oh oh

En vez de llorar, me río”

‘Llórame un río’ la nueva colaboración de Belinda y Enrique Iglesias