Anel Noreña es una actriz y exesposa de José José, quien a inicios de septiembre padeció un derrame cerebral.

La salud de Anel Noreña alarmó al público tras confirmar que fue hospitalizada por un derrame cerebral, el cual padeció mientras viajaba a Cuernavaca.

¿Quién es Anel Noreña? La actriz y exesposa de José José

Ana Elena Noreña Grass, conocido como Anel Noreña, es una actriz nacida en la Ciudad de México.

Anel Noreña inició su carrera como modelo y posteriormente debutó como actriz con la película “Siempre hay una primera vez”.

Anel Noreña (Instagram/@anel_norenamx)

En los setentas, Anel Noreña conoció a José José y tuvieron un matrimonio lleno escándalos por el alcoholismo del cantante.

¿Qué edad tiene Anel Noreña?

Anel Noreña nació el 10 de octubre de 1944; actualmente tiene 80 años de edad.

¿Quién es el esposo de Anel Noreña?

Anel Noreña se casó con José José en 1976 y fue su único matrimonio.

¿Qué signo zodiacal es Anel Noreña?

Anel Noreña es Libra y las personas bajo este signo zodiacal suelen ser personas con frívolas y con buen gusto.

¿Cuántos hijos tiene Anel Noreña?

Anel Noreña tuvo dos hijos con José José:

José Joel Sosa, de 49 años de edad

Marisol Sosa, de 43 años de edad

Anel Noreña y Marysol Sosa (Agencia Mexico)

¿Qué estudió Anel Noreña?

Anel Noreña estudió actuación en Asociación Nacional de Actores (ANDA)

¿En qué ha trabajado Anel Noreña?

Anel Noreña inició su carrera en Estados Unidos, donde se mudó con su familia e inició a trabajar como asistente doméstica con la diseñadora Edith Head.

Gracias a su trabajo, Anel Noreña conoció a diversas figuras de Hollywood e inició su sueño de ser participantes de certámenes de belleza.

Ganó el primer lugar en el certamen Miss Los Ángeles y se mudó a México, donde trabajó como modelo.

Tras debutar en el cine en “Siempre hay una primera vez”, Anel Noreña trabajó en más filmes como:

El amor tiene cara de mujer

Las tarántulas

Interval

Tonta, tonta, pero no tanto

Muñeca reina

Los novios

El arte de engañar

El ardiente deseo

En 1975, Anel Noreña se retira de la farándula tras el nacimiento de su primer hijo y se enfoca en su familia.

Tras separarse de José José, Anel Noreña retomó su carrera y participó en telenovelas como:

Alcanzar un estrella II

La sonrisa del diablo

Agujetas de color de rosa

Vivo por Elena

Anel Noreña siguió vigente en la televisión y colaboró en el matutino Hoy, además, actuó en la serie Mujeres Asesinas.

Anel Noreña (Agencia México)

Anel Noreña sufrió un derrame cerebral y fue diagnosticada con diabetes

A inicios de septiembre, Anel Noreña fue hospitalizada tras sufrir un derrame cerebral, el cual se presentó mientras ella viajaba a Cuernavaca.

La actriz reapareció en los medios y narró cómo se dio cuenta que algo no estaba bien.

“Que si era diabética. Digo: ‘Doctor, ¿véalo usted bien?’ ‘Eres diabética, mi hijita.’ Todas las personas mayores, nos tenemos que cuidar el azúcar y la presión. El azúcar y la presión es importantísima. Que no coma pan, que no tome refresco, que no coma azúcar. Bueno, pues mejor me muero.” Anel Noreña

Anel Noreña recuerda que no podía hablar y no podía mover uno de sus brazos, por lo que la trasladaron al hospital.

La actriz no podía ni responder la preguntas de sus médicos, por lo que la sedaron y le tomaron diversos estudios.

Los médicos le diagnosticaron diabetes a Anel Noreña, quien quedó en shock con el diagnóstico.

Anel Noreña menciona que ahora tendrá que modificar su dieta y se toma las cosas con tranquilidad.

Los reporteros cuestionaron a Anel Noreña si temía morir, a lo que ella respondió que no, pues sabe que irá al cielo y se reencontrará con José José.