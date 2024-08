Shanik Berman se disculpa con Anel Noreña por “inventar” que José José era impotente

Shanik Berman habló de más en La Casa de los Famosos México 2024 por lo que inevitablemente sumó enemigos, la lista incluye a Anel Noreña, quien fue pareja del fallecido cantante José José.

Verás, durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2024, Shanik Berman aseguró que Anel Noreña le reveló que José José era impotente.

Razón por la que hasta el día de hoy la periodista de espectáculos se pregunta cómo fue que Anel Noreña se embarazó del llamado Príncipe de la Canción.

Debido a que La Casa de los Famosos Mexico 2024 tiene el éxito esperado puesto que todos hablan del polémico reality show, Anel Noreña se enteró de lo dicho por Shanik Berman, quien al llegar a Hoy de inmediato le buscó la cara.

Y es que tanto Shanik Berman y Anel Noreña, de 65 y 79 años de edad, colaboran en el matutino de Televisa.

Por la que la ex habitante de La Casa de los Famosos México 2024 pidió a producción grabar el momento en que se disculpó con Anel Noreña, a quien le aseguró que todo se trató de un malentendido.

Según Shanik Berman, ella dijo no saber cómo Anel Noreña se embarazó ya que José José tomaba tanto alcohol al punto que a veces no podía tener relaciones sexuales, palabras que la expareja del intérprete le dijo, pero que ahora niega.

“Lo que yo dije es que no sabía cómo se embarazó Anel porque José José tomaba tanto que a veces no podía… Me lo dijiste en algún momento de enojo... Te pido perdón Anel porque no debí decirlo, no debí decir lo que dije, no le hice bien a nadie, no me hice bien a mí, no le hice bien a José José que siempre fue bueno conmigo y con Anel que siempre ha sido amorosa y generosa”

Shanik Berman