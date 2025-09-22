Anel Noreña -de 80 años de edad- sigue sorprendida por el diagnóstico de diabetes tras padecer un derrame cerebral.

“Empecé a hablar mal, empecé a estar verdaderamente que no... Yo le estaba hablando fuerte a mi amiga y mi amiga no me oía. Y yo estaba gritando. Entonces empecé a perder el habla, el brazo” Anel Noreña

La actriz viajaba a Cuernavaca cuando comenzó a sentirse mal y tras ser trasladada a un hospital, le informaron que padecía un derrame cerebral.

Anel Noreña (@anel_norenamx / Instagram)

Anel Noreña no puede creer que padezca diabetes

Durante un encuentro con medios, Anel Noreña habló del derrame cerebral que provocó que la hospitalizaran.

La actriz narra cómo fue que se percató de que algo anda mal en su salud.

Anel Noreña mencionó que comenzó a tener problemas para hablar y la movilidad del brazo .

Tras llegar al hospital, Anel Noroña no podía responder las preguntas de los médicos y la sedaron para hacerles estudios.

“Y al llegar ahí, pues me preguntaron: ‘¿De dónde vienes?, ¿cómo te llamas tú?, dirección, y todo lo decía bien. Pero me durmieron y me metieron a un ultrasonido” Anel Noreña

Anel Noroña se pudo recuperar del derrame cerebral, pero le diagnosticaron diabetes.

Una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina, la cual es un hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre.

Anel Noreña aún no puede creer que sea diabética; además, tendrá que tener una nueva dieta donde eliminará alimentos procesados.

“Que si era diabética. Digo: ‘Doctor, ¿véalo usted bien?’ ‘Eres diabética, mi hijita.’ Todas las personas mayores, nos tenemos que cuidar el azúcar y la presión. El azúcar y la presión es importantísima. Que no coma pan, que no tome refresco, que no coma azúcar. Bueno, pues mejor me muero.” Anel Noreña

Anel Noreña (Agencia México)

Anel Noreña no teme a la muerte porque se va a reencontrar con José José

La prensa cuestionó a Anel Noroña si le temía a la muerte, a lo que ella respondió tranquilamente que no, al contrarío, sería un alivio.

La exesposa de José José dice que si muere estaría feliz, pues se iría al cielo y se reencontrará con el cantante.

“No, me daría mucho gusto. Mucho gusto, te vas al cielo. Claro, mi amor [me voy a reencontrar con José José], y con todos mis seres queridos. No, no, no, la muerte, hoy en día es un premio.” Anel norteña

Anel Noreña se encuentra estable tras sufrir un derrame cerebral y retomó sus actividades públicas.

Por lo que inauguró junto a su hijo José Joel -de 49 años de edad- una exposición sobre José José en la Casa Cultural de Azcapotzalco.

Por otro lado, la situación familiar de la primera familia de José José sigue siendo complicada, ya que sus hijos siguen sin reconciliarse.