Andrew Scott es un aclamado actor irlandés que nació en 1976 y cuenta con una destacada trayectoria en teatro, cine y televisión.

Se formó en el Trinity College de Dublín y ha tenido un ascenso a la fama mundial gracias a su interpretación de Moriarty en la serie Sherlock.

A lo largo de su trayectoria, Andrew Scott ha recibido múltiples galardones, pero su nombre ha sonado con fuerza como favorito para una nominación a Mejor Actor en los Oscar 2027.

¿Quién es Andrew Scott, actor de Irlanda?

Andrew Scott es un aclamado actor irlandés de teatro, cine y televisión, qué nació el 21 de octubre de 1976 en Dublín, Irlanda.

Andrew Scott, actor de Irlanda (Tomada de video)

Ha ganado un amplio reconocimiento internacional gracias a sus interpretaciones meticulosas, versátiles y de gran profundidad psicológica.

Es el hijo mediano de Jim Scott, ejecutivo de una agencia de empleo, y Nora Scott, profesora de arte; creció en Churchtown (Dublín) junto a sus hermanas Sarah y Hannah en el seno de una familia católica no practicante.

Andrew Scott habló abiertamente sobre su homosexualidad por primera vez en noviembre de 2013 en una entrevista con The Independent.

¿Cuántos años tiene Andrew Scott, actor de Irlanda?

Andrew Scott tiene 49 años de edad.

¿Quién es la pareja de Andrew Scott, actor de Irlanda?

Andrew Scott es extremadamente reservado con respecto a su vida íntima y prefiere mantener sus relaciones fuera del ojo público.

Su relación más importante y conocida fue con el actor y guionista británico Stephen Beresford, con quien mantuvo un noviazgo de más de 15 años. Sin embargo, la pareja se separó amigablemente en 2019.

¿Qué signo zodiacal es Andrew Scott, actor de Irlanda?

Andrew Scott es del signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Andrew Scott, actor de Irlanda?

Andrew Scott no tiene hijos.

¿Qué estudió Andrew Scott, actor de Irlanda?

Andrew Scott asistió al Gonzaga College y tomó clases de oratoria y actuación en el Young People’s Theatre de Ann Kavanagh, en parte para superar un ligero ceceo en su infancia.

Cursó teatro en el Trinity College de Dublín, pero abandonó las aulas a los seis meses para unirse a la compañía del Abbey Theatre y posteriormente trasladarse a Londres.

Andrew Scott, actor de Irlanda (Tomada de video)

¿En qué ha trabajado Andrew Scott, actor de Irlanda?

Aunque obtuvo una beca para estudiar pintura, el mismo día fue seleccionado para su primer largometraje, la película irlandesa Korea (1995), cuando tenía 17 años.

A lo largo de su trayectoria ha participado en diferentes producciones que le han ayudado a alcanzar fama internacional:

Jim Moriarty en Sherlock (2010–2017): Su interpretación del desquiciado archienemigo de Sherlock Holmes lo lanzó a la fama mundial. Por este papel ganó el Premio BAFTA TV a Mejor Actor de Reparto en 2012.

El Sacerdote (“Hot Priest”) en Fleabag (2019): Coprotagonizó la segunda temporada de la comedia dramática de Phoebe Waller-Bridge, redefiniendo su carrera y ganando el Critics’ Choice Television Award.

Tom Ripley en Ripley (2024): Protagonizó la miniserie de suspenso de Netflix sobre el personaje de Patricia Highsmith, obteniendo un premio Peabody y nominaciones al Emmy y al Globo de Oro.

Apareció brevemente como soldado en Salvar al soldado Ryan (1998).

Encarnó a Gethin Roberts en el drama activista LGBTQ+ Pride (2014).

Interpretó al villano Max “C” Denbigh en la película de James Bond Spectre (2015).

Tuvo una memorable participación como el teniente Leslie en 1917 (2019) de Sam Mendes.

Protagonizó el aclamado drama Todos somos extraños (All of Us Strangers, 2023) junto a Paul Mescal.

Andrew Scott fue galardonado con el Oso de Plata a Mejor Interpretación de Reparto en la Berlinale 2025 por interpretar a Richard Rodgers en Blue Moon (2025).

Participó en producciones como Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (2025) y la película bélica Pressure (2026) en el papel del meteorólogo James Stagg.

Andrew Scott considerado uno de los actores más respetados de la escena teatral británica e irlandesa. Ha sido galardonado con dos Premios Laurence Olivier:

Premio Olivier 2005: Por logros en un teatro afiliado en A Girl in a Car with a Man.

Premio Olivier 2020: A Mejor Actor por su rol como Garry Essendine en Present Laughter.

Debutó en Broadway en 2006 con The Vertical Hour, y estuvo nominado al Olivier por protagonizar Hamlet (2017) y el unipersonal Vanya (2023), una aclamada adaptación de Chejov donde interpretó a todos los personajes.

Andrew Scott se ha posicionado como favorito para una nominación a Mejor Actor en los Oscar 2027 gracias a su participación en la película Elsinore.

Además, trabajó durante varios años como mentor de jóvenes talentos de la actuación en la organización IdeasTap.