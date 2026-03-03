El nombre de Alexis Stone causa revuelo, tras asegurar que fue él quien asistió a París y no el verdadero actor Jim Carrey.

Por lo que te contamos lo que sabemos de quién es Alexis Stone, el artista que hace transformaciones hiperrealistas de famosos.

¿Quién es Alexis Stone?

Elliot Joseph Rentz, mejor conocido como Alexis Stones es un maquillista, artista de transformación y creador de performance británico, que nació el 7 de octubre de 1993 en Brighton, Inglaterra.

Alexis Stones es conocido por sus transformaciones hiperrealistas de famosos que lo ha llevado a ser foco en pasarelas con colaboración con grandes marcas de lujo.

¿Quién es Alexis Stone? El artista que hace transformaciones hiperrealistas de famosos (@thealexisstone)

¿Qué edad tiene Alexis Stone, el artista que hace transformaciones hiperrealistas de famosos?

Alexis Stone, el artista que hace transformaciones hiperrealistas de famosos actualmente tiene 32 años de edad.

¿Quién es la pareja de Alexis Stone?

Se desconoce la vida sentimental de Alexis Stone, por lo que no se sabe si tiene alguna relación en pareja.

¿Cuál es el signo zodiacal de Alexis Stone, el artista que hace transformaciones hiperrealistas de famosos?

Alexis Stone, el artista que hace transformaciones hiperrealistas de famosos pertenece al signo zodiacal de Libra.

¿Cuántos hijos tiene Alexis Stone?

Alexis Stone no tiene hijos.

¿Qué estudió Alexis Stone, el artista que hace transformaciones hiperrealistas de famosos?

El grado de estudios de Alexis Stones es desconocido, sin embargo, el propio artista de las transformaciones hiperrealistas de famosos ha contado que a los 16 años se mudo a Londres para desarrollar su carrera en maquillaje.

¿En qué ha trabajado Alexis Stone?

El historial laboral de Alexis Stone ha marcado tendencia por sus transformaciones hiperrealistas de famosos.

Pues Alexis Stone se ha hecho famosos por el uso del maquillaje, prostéticos y el hiperrealismo transformándose en famosos, tales como lo ha hecho con:

Madonna

Meryl Streep (como Miranda Priestly)

Lana Del Rey

Jack Nicholson

Dolly Parton

Kim Kardashian

Robin Williams (como Mrs. Doubtfire)

Glenn Close (como Cruella de Vil)

Adele

Las transformaciones hiperrealistas de famosos de Alexis Stone lo han llevado a formar parte de grandes eventos de moda en París y Milán; así como colaborar con grandes marcas de lujo la industria.

Miranda Priestly de Alex Stone (Alexis Stone Instagram @thealexisstone)

Alexis Stone asegura que fue quien apareció en París como Jim Carrey, el actor lo desmiente

Ante las especulaciones sobre un doble de Jim Carrey en París en el marco del reconocimiento en los Premios César 2026, el actor desmiente esto.

“Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su César de Honor”, dijo Marleah Leslie, publicista de toda la vida de Jim Carrey.

Luego de que Alexis Stone aseguró que fue él quien se transformó en Jim Carrey, tras los comentarios en redes sociales que surgieron por la apariencia y nuevo look del actor.

Pues artista causó aún más revuelo, tras publicar en sus redes sociales una foto en la que aparecía una máscara de látex con el texto de “Alexis Stone como Jim Carrey en París”.

Pese a estos comentarios, además de ser desmentido por Jim Carrey, también la organización del Cesar 2026 salió a aclarar quién fue al actor quien estuvo para recoger su reconocimiento y no un doble.