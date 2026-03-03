A través de un comunicado, Jim Carrey da su versión oficial sobre su asistencia a los Premios César 2026, desmintiendo al maquillista británico Alexis Stone.

La publicista de Jim Carrey afirmó que quien estuvo en París fue el propio actor canadiense y ningún doble como en versiones que se han viralizado en las redes sociales.

Jim Carrey si fue quien estuvo en París

A través del medio TMZ, Marleah Leslie, publicista de toda la vida de Jim Carrey, contradijo los rumores de que el actor no fue quien asistió a París para recibir el César de Honor por su trayectoria icónica en el cine sino un doble.

Asegurando que el actor sí viajó a París “Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su César de Honor”, expresó firmemente.

Incluso refrendó que “no hay doble, no hay clon, no hay imitador, fue el propio Jim Carrey en persona”.

Respuesta que se da luego de que en las redes sociales, seguidores del actor especularon que Jim Carrey no fue a quien se le vio en París, mismo rumores que se elevaron.

Luego de que el Alexis Stone, artista conocido por sus transformaciones hiperrealistas publicó en Instagram publicó “Alexis Stone como Jim Carrey en París”, junto a fotos, donde una de ellas se puede ver una máscara de látex.

Organizadores del César también confirman que Jim Carrey fue quien asistió a la ceremonia en París

Ante las especulaciones de un doble de Jim Carrey, también el delegado general de los Premios César 2026, Gregory Caulier confirmó quien asistió fue el actor, calificando las teorías como intrascendentes.

Incluso detalló que la asistencia a París de Jim Carrey fue planeada desde 2025, donde el actor ante el honor practicó su discurso en francés durante meses.

Asimismo, se precisó que Jim Carrey asistió acompañado de su pareja Min Ah, su hija Jane Carrey, y su nieto, su publicista y 12 amigos y familiares cercanos.