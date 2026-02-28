Jim Carrey irreconocible en Francia: aseguran que parecía un “doble”

Jim Carrey, de 64 años de edad, lució irreconocible en Francia; aseguran que parecía un “doble” del actor.
La más reciente aparición pública de Jim Carrey ha generado sorpresa por la nueva imagen que tiene el actor de La Máscara.
Jim Carrey luce irreconocible en Francia; fan aseguran que es un doble
La edición 51 de los Premios César en el Teatro Olympia de París, en Francia, se ha hecho tendencia en redes por Jim Carrey.
Esto porque el actor fue captado con un aspecto y facciones diferentes al que todos recordaban.
Vía redes sociales se han compartido imágenes y videos con la nueva apariencia de Jim Carrey.
El actor apareció con el pelo largo, portando un esmoquin, camisa y corbatín negro.
Las teorías y especulaciones por el irreconocible Jim Carrey de inmediato salieron en redes sociales.
Usuarios y fans de Jim Carrey señalaron que se trata de un doble del actor, ya que se veía muy distinto.
Tras retirarse de la esfera pública en 2022, las apariciones de Jim Carrey han sido muy esporádicas.
Previo a ser visto en Francia, Jim Carrey apareció el pasado noviembre 2025 durante su incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll en Los Ángeles.
En esa ocasión lucía distinto a como se le captó en el Teatro Olympia de París.
Otorgan César de honor a Jim Carrey en Francia
La presencia de Jim Carrey en Francia fue debido a que el actor recibió el César de honor por su trayectoria profesional.
Durante el evento, Jim Carrey se mostró conmovido y no pudo ocultar su emoción cuando el director francés Michael Gondry recordó cuando trabajaron en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de 2004.
En su discurso de agradecimiento, Jim Carrey recordó a su tatarabuelo y su padre, asegurando que era el hombre más divertido que ha conocido.
Jim Carrey realizó algunas muecas y miradas que le caracterizan, lo que provocó la risa del público que estaba en su homenaje.