Alex Reyna, el creador de contenido conocido como ‘la Señora de las Lomas’, reveló en una reciente entrevista que su exnovio Javier Derma le mandó sicarios luego de que terminó su relación.

Alex Reyna -de 37 años de edad- estuvo doce años en una relación con Javier Derma , conocido dermatólogo de las estrella, sin embargo no terminó bien cuando se dio cuenta que estuvo con un “psicópata integrado”.

Pero ¿Quién es Alex Reyna? Te contamos todo lo que sabemos del maquillista creador de contenido, quien desenmascaró a Javier Derma de 55 años de edad, además de otros datos como:

¿Quién es Alex Reyna, la Señora de las Lomas?

Alex Reyna es conocido por su personaje de ‘La Señora de las Lomas’ creado para YouTube, donde inició su creación de contenido.

Alex Reyna dice no importarle si se le habla con pronombre masculino o femenino o bien, neutro.

El creador de contenido es nacido en Guadalajara, pero a los 18 años se salió de su casa, para irse dos años después a la Ciudad de México.

La mamá de Alex Reyna es Rosalina -de edad desconocida-, mientras que se sabe que su papá dejó a sus hijos y su esposa, cuando el influencer tenía solo 2 años y meses de edad.

A pesar de que Alex Reyna lleva una buena relación con su mamá, asegura que cortó lazo con el resto de su familia por no aceptar su orientación sexual.

Se dice que Alex Reyna tiene hermanos, sin embargo, se desconoce la identidad de estos.

Por otra parte, el creador de contenido asegura que su sentido del humor es herencia de su mamá, quien también es muy creativa en ese aspecto.

Además de participar en diversos programas de televisión como Se Vale, Alex Reyna ‘La señora de las Lomas’, también se hizo acreedor de fama en redes sociales por su comedia y sus videos de maquillaje.

De su nombre, la Señora de las Lomas, Alex Reyna dice que surgió porque vivía en las Lomas, y que por su humor y la forma de contestar a qué se dedicaba, lo respondía con

“Yo como señora de las Lomas, a las 7 am ya no tengo nada qué hacer”. Alex Reyna, influencer.

¿Qué edad tiene Alex Reyna, la Señora de las Lomas?

Alex Reyna, la Señora de las Lomas, tiene 37 años de edad.

¿Quién es el esposo de Alex Reyna, la Señora de las Lomas?

Alex Reyna, la Señora de las Lomas, no tiene esposo.

Por otra parte, se sabe que actualmente Alex Reyna está soltero, aunque dice tener sus galanes “por ahí”.

La última vez que se supo que ‘la Señora de las Lomas’ estuvo en una relación, fue en abril del 2023, con un hombre del cual ocultó su identidad.

¿Qué signo zodiacal es Alex Reyna, la Señora de las Lomas?

Alex Reyna, la Señora de las Lomas, es del signo zodiacal de Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Alex Reyna, la Señora de las Lomas?

Alex Reyna, la Señora de las Lomas, no tiene hijos.

¿Qué estudió Alex Reyna, la Señora de las Lomas?

Una de las dudas más frecuentes sobre Alex Reyna, la Señora de las Lomas, es ¿qué estudió? Así que aquí te platicamos.

Como la influencer se salió de su casa a los 18 años de edad, porque no le gustaban las reglas en casa de su mamá, se intuye que estudió hasta la preparatoria.

Luego de ello, se sabe que Alex Reyna ha tomado diversos cursos y diplomados como:

Pintura



Maquillaje



Peinado



Locución



Asimismo, se cree que pudo haber tomado alguno de actuación, pues parte de su trabajo ha sido como actor en televisión y teatro.

Actualmente, Alex Reyna busca un curso de fotografía e iluminación, pues asegura que al menos cada año toma un curso nuevo “relacionado al arte”.

¿En qué ha trabajado Alex Reyna, la Señora de las Lomas?

Alex Reyna, conocido como la Señora de las Lomas, asegura haber trabajado desde los 12 años, aunque solo se tiene conocimiento de lo que ha hecho en medios de comunicación.

El creador de contenido concursó para ‘La Nueva Banda Timbiriche’, donde fue compañero de Marcela Mistral de 35 años de edad.

Luego de ello, Alex Reyna cuenta haber hecho un doblaje para Disney Channel, aunque se desconoce para qué contenido.

Tras esto, Alex Reyna se abrió camino en Se Vale, donde trabajó como bailarín “un año sin sueldo”, pero luego de ello creó el personaje de Ataulfo.

Ataulfo fue su primer personaje cómico en televisión, mismo con el que estuvo por cinco años al aire, ya con contrato y sueldo.

A la par, la Señora de las Lomas, probó el teatro y comenzó con la creación de contenido, para luego abrir YouTube en septiembre del 2018.

Por otra parte, Alex Reyna también estuvo como conductor en Guau, un programa de revista LGBT en Telehit.

Gran parte de lo que Alex Reyna ha construido es su fama en redes sociales, pues actualmente tiene un rol de maquillista profesional, pero también hace comedia, tomando también el papel de influencer.

Alex Reyna, la Señora de las Lomas, también tiene un rol fuera de las cámaras, fungiendo como director creativo para tres empresas, asesorándolas sobre qué hacer en sus redes sociales.

¿Cuáles son las polémicas de Alex Reyna, la Señora de las Lomas?

Alex Reyna, la Señora de las Lomas, ha estado metido en varias polémicas, siendo algunas de ellas:

El fin de su relación con Javi Derma



Pleito con Wendy Guevara por fama



Broma de Rey Grupero



El fin de su relación con Javi Derma dio mucho de qué hablar, sobre todo porque estuvieron juntos por 12 años. Además de todo lo que Alex Reyna ha destapado sobre el dermatólogo.

Sin embargo, una de las polémicas más recientes del creador de contenido es el pleito con Wendy Guevara -de 30 años de edad-, la ganadora de La Casa de los Famosos México.

Aunque en un momento fue por tema de la fama, luego el nombre de Marlon Colmenarez -de 26 años de edad- salió a relucir como el principal problema entre ambas creadoras de contenido.

Y es que según Wendy Guevara, Alex Reyna no tiene la fama suficiente y “te tienes que colgar de mí para estar actual”, le dijo por un comentario en redes sociales.

Sin embargo, fue la propia Alex Reyna quien dejó claro que fue por el “chakal -Marlon Colmenarez-”, que empezó el pleito entre ambas.

Aunque en ese momento la Señora de las Lomas, aseguraba que Wendy Guevara “no me cae mal” e incluso hasta le hubiera gustado conocerla, ahora no piensa lo mismo.

“Wendy es muy competitiva (...) antes quería conocerla, pero ahora ni me interesa ni creo que a ella le interese (...) por la personalidad que tiene no, no me gustaría ni colaboraciones, tiene la personalidad de yo, yo, yo”. Alex Reyna, influencer.

Por otra parte, dejó claro que ni con Wendy Guevara ni con ninguna de Las Perdidas le interesa conocerlas, pues cree que ella ya cerró ese círculo de estar relacionada con personas “conflictivas”.

“Son gente de problemas, te juntas con personas así y vas a tener problemas, eso yo ya lo viví”. Alex Reyna, influencer.

Así como con Wendy Guevara, Alex Reyna también entró en conflicto con el Rey Grupero -de 36 años de edad-, luego de que este le jugó una broma cuando estaba por salir al escenario.

Y es que se dice que Rey Grupero le tiró agua a Alex Reyna justo cuando estaba por salir al escenario, situación que lo hizo enojar demasiado.

Sin embargo, la Señora de las Lomas dijo que ya lo perdonó, “me cae bien el maldito, además está bien buenote”.

Alex Reyna, la Señora de las Lomas, acusa a Javier Derma de mandarle sicarios a su casa para amenazarlo

Alex Reyna, conocida como la Señora de las Lomas, acusó a su exnovio Javier Derma, de amenazarlo con sicarios luego de que terminó su relación tras 12 años juntos.

Alex Reyna y Javier Derma se conocieron en Se Vale, pues ahí tenía una sección el dermatólogo de las estrellas, y el influencer trabajaba en ese programa.

El maquillista profesional asegura que luego de ir a terapia, se dio cuenta que desde un inicio su relación con Javier Derma no estuvo bien, porque le lleva 18 años y “me agarró” cuando tenía veintitantos [apuntando a su inocencia].

Alex Reyna, La señora de las Lomas, influencer. (YouTube/ El Mich Tv / Tomada de video)

Sin embargo, cuando Alex Reyna tomó la decisión de terminar su relación con Javier Derma, se enfrentó a la amenazas que le hizo mandandole un sicario a su casa.

“Me mandó un sicario, sé perfectamente quién lo mandó, cómo lo hizo, me mandaban mensajes a mi celular de gente degollada”. Alex Reyna, influencer.

Alex Reyna explicó que sin saber " si lo iba a hacer o no lo iba a hacer, sí me metió miedo” e incluso como esto pasó en plena pandemia “por un mes pedí todo mi super a mi casa”, pues no quería salir.

Pese a este temor, la Señora de las Lomas, se enfrentó y comenzó a salir totalmente tapado, hasta que decidió voltearsela a Javier Derma.

Y es que Alex Reyna asegura tener al menos tres videos “muy oscuros” de lo que Javier Derma suele hacer, por lo que también se defiende de esa forma.

“Yo no tengo amigos sicarios, mi única herramienta son las redes sociales y él sabe que yo tengo dos tres videos, que el día que algo me pase, esos se van a sacar a la luz, son cosas muy fuertes”. Alex Reyna, influencer.

Alex Reyna aseguró que ni siquiera podía describir lo que pasaba en los videos de Javier Derma o bien, dar una pista por temor a “amanecer muerto”.

Por otra parte, Alex Reyna sumó otras cosas a la relación que tuvo con Javier Derma, como que le mandó patrullas cuando este estaba haciendo la mudanza, argumentando que estaba robando.

“Me mandó una patrulla, dijo que yo estaba robando cosas de su casa, creyeron que estaba asaltando, pero esas cosas yo las había comprado”. Alex Reyna, influencer.

Asimismo, contó que durante su relación con Javier Derma fue a terapia y es ahí donde se dio cuenta que estaba en una relación con una persona “con trastorno de la personalidad, es un psicópata integrado”.

Explicó que aunque Javier Derma nunca usó violencia física con él, sí fue “psicológico, gaslighting”.

Finalmente, Alex Reyna expuso que cuando Javier Derma comenzó a ver que su ganancia en YouTube iba en aumento “me quiso controlar mi ingreso”, pero fue ahí donde se dio cuenta que algo no iba bien.

Con información de ‘El Mich TV’ y ‘Alex Reyna’.