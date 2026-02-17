El mundo del entretenimiento se encuentra de luto luego de confirmarse la muerte de Dana Eden, productora israelí de la serie ‘Teherán’ de Apple TV.

Pero, ¿quién es Dana Eden? A continuación te compartimos lo que se sabe de ella y sobre las causas de su muerte.

¿Quién era Dana Eden?

Dana Eden era una productora y creadora de contenido de alto nivel. Era cofundadora de Donna and Shula Productions, una de las productoras más importantes en Israel.

¿Qué edad tenia Dana Eden?

Dana Eden tenía 52 años al momento de su muerte.

¿Quién era el esposo de Dana Eden?

De acuerdo con información de sus redes sociales, Dana Eden sí se encuentra casada, sin embargo, mantiene esta parte de vida privada.

¿Qué signo zodiacal era Dana Eden?

Dana Eden nació el 3 de septiembre de 1973, por lo que de acuerdo con la astrología occidental era del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tenía Dana Eden?

Dana Eden sí tiene hijos, aunque estos se mantienen alejados de la vida publica.

¿Qué estudió Dana Eden?

Dana Eden se graduó de la reconocida Escuela de Cine y Televisión Sam Spiegel en Jerusalén.

¿En qué trabajó Dana Eden?

Dana Eden trabajó en diversas producciones de talla internacional, entre las que destacan:

Teherán (Tehran). Esta serie hizo historia al ganar el Emmy Internacional a la Mejor Serie Dramática en 2021. Fauda: Dana fue fundamental en la producción inicial y el desarrollo que permitió que la serie saltara a Netflix y se convirtiera en un fenómeno mundial. Innovación: Se le reconoce por su capacidad para crear un estilo de “thrillers geopolíticos” que humanizan conflictos complejos y que al mismo tiempo se alejan de los estereotipos clásicos.

Dana Eden, productora israelí, murió durante grabaciones de ‘Teherán’

Con información de The New York Times, Dana Eden fue encontrada muerta el 15 de febrero de 2026 al interior de su habitación en un hotel de Atenas, Grecia, en tanto realizaba las grabaciones de ‘Teherán’

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades de Grecia estarían manejando la investigación como un posible suicidio, aunque las indagatorias continuarán.

De momento se manejan diversas hipótesis, en tanto continúan las indagatorias por parte de las autoridades griegas.