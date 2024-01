La polémica se vuelve a encender sobre Miku y Mane, pues uno ya exigió su derecho de réplica porque se lo está acabando el hate, y ya no aguanta más.

Sin duda, el podcast de Un Tal Fredo -de 31 años de edad- sigue dando de qué hablar, y es que a un mes de una polémica plática que tuvo para su canal, le pidieron poder contar la otra versión.

Y los involucrados son Miku -de 30 años de edad- y Mane, pues a uno de ellos no le pareció lo que su expareja contó y ya quiere dar su versión para defenderse de las acusaciones de violencia que le exhibieron.

A un mes de que Miku rompiera el silencio sobre todo lo que vivió con Mane -de 28 años de edad-, en el podcast de Un Tal Fredo, este está pidiendo que le permitan defenderse.

La polémica se encendió desde que Miku confirmó su ruptura definitiva de Mane en 2023, pero no todo paró ahí.

Ya habiendo aceptado el tipo de relación que vivió, Miku fue a contarlo todo al podcast de Fredo, donde expuso violencia en distintos niveles, apuntando a un posible narcisismo.

Sin embargo, el tema no quedó en ese podcast, pues parece que en vista de que Miku contó que asistiría por segunda ocasión con Fredo porque faltaban cosas por contar, Mane salió a pedir derecho de réplica.

A través de un post en sus redes sociales, Mane, el ex de Miku, pidió a Un Tal Fredo que le permitiera asistir a su podcast para dar su versión sobre la relación que tuvo con la influencer.

Mane argumentó que si se ha quedado callado “es por miedo y por respeto”, además de no querer alimentar “un circo de lo que alguna vez fue mi hogar”.

Sin embargo, los constantes ataques que ha recibido desde ese podcast de Miku, y los efectos secundarios en su vida personal y laboral, lo han llevado a querer replicar.

“Siento que es la única manera en la que puedo ser visto y escuchado, puesto a que los ataques y las agresiones hacia mi y las personas que me rodean son constantes amenazas (...) Si este espacio no se me da, espero que alguien pueda dármelo, para poder hablarlo con honestidad y respeto desde mi perspectiva”.

Mane, ex de Miku.