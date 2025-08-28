La camioneta del cantante Natanael Cano ardió en llamas la tarde del pasado miércoles 27 de agosto y quedó completamente calcinada; ¿Accidente o ataque? Te damos todos los detalles.

De acuerdo con la información, la camioneta de Natanael Cano se habría quemado en el fraccionamiento Haciendas Residencial, al noreste de Hermosillo, Sonora, alrededor de las 6:00 de la tarde.

Reportes indican que no hubo personas heridas tras el incendio de la camioneta del cantante Natanael Cano, sin embargo, el fuego fue tan intenso que el vehículo sufrió pérdida total.

Camioneta de Natanael Cano se incendia y queda en pérdida total (Agencia México)

Esto se sabe sobre el incendio de la camioneta de Natanael Cano; quedó calcinada

Durante la tarde del miércoles 27 de agosto, una camioneta ardió en llamas en la ciudad de Hermosillo y, posteriormente, se confirmó que el vehículo era propiedad de Natanael Cano.

Las versiones extraoficiales aseguran que Natanael Cano manejaba para visitar al cantante Gabito Ballesteros en Sonora, cuando su camioneta Ford F-150 Shelby 2020 se incendió.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales y ni Natanael Cano ni Gabito Ballesteros han dado ningún tipo de información sobre el incendio de la camioneta.

A través de redes sociales se difundieron las imágenes y videos del incendio de la camioneta de Natanael Cano justo frente al acceso principal del complejo habitacional en Hermosillo.

El Departamento de Bomberos de Hermosillo acudió a sofocar el incendio de la camioneta de Natanael Cano, sin embargo, cuando los elementos llegaron al lugar, el vehículo ya estaba calcinado.