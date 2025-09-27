Tom Holland reapareció y envió un mensaje a todos sus fans luego del accidente que sufrió en el set de Spider-Man: Brand New Day.

“Lamento haber tenido que irme temprano pero me siento mejor y estoy mejorando”. Tom Holland, actor de Spider Man

Tras la preocupación por su estado de salud, Tom Holland -de 29 años de edad- compartió que se encuentra mejor y está en pleno proceso de recuperación.

¿Cuál es el estado de salud de Tom Holland? Este es el mensaje que envió a fans tras accidente

Tras el accidente que sufrió en el set de grabación de Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland reapareció en sus redes sociales para enviar un mensaje a sus fans.

Esto con la promoción de una gala de la organización The Brothers Trust, dirigida por sus padres y en donde posó junto a su prometida, Zendaya.

Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland (@tomholland2013)

Nota en desarrollo...