Tom Holland reapareció y envió un mensaje a todos sus fans luego del accidente que sufrió en el set de Spider-Man: Brand New Day.
“Lamento haber tenido que irme temprano pero me siento mejor y estoy mejorando”.Tom Holland, actor de Spider Man
Tras la preocupación por su estado de salud, Tom Holland -de 29 años de edad- compartió que se encuentra mejor y está en pleno proceso de recuperación.
¿Cuál es el estado de salud de Tom Holland? Este es el mensaje que envió a fans tras accidente
Tras el accidente que sufrió en el set de grabación de Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland reapareció en sus redes sociales para enviar un mensaje a sus fans.
Esto con la promoción de una gala de la organización The Brothers Trust, dirigida por sus padres y en donde posó junto a su prometida, Zendaya.
Nota en desarrollo...