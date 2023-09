Paul Stanley se pronuncia por la muerte de Benito Castro y así se despide del amigo de su papá, Paco Stanley en el programa Hoy.

El lunes 11 de septiembre se dio a conocer la muerte de Benito Castro a los 77 años de edad, luego de que se cayó de las escaleras de su casa.

Benito Castro se habría fracturado 5 costillas y tuvo una contusión en la cabeza. Aunque fue trasladado al hospital, lamentablemente el comediante perdió la vida.

Tras darse a conocer la muerte de Benito Castro, muchos famosos enviaron sus condolencias a través de las redes sociales.

Sin embargo muchos esperaban la reacción de Paul Stanley -de 37 años de edad- ya que Benito Castro fue amigo de su papá, Paco Stanley.

Pero fue hasta el programa Hoy que Paul Stanley emitió unas palabras por la sorpresiva muerte de Benito Castro.

Durante la emisión de este marte 12 de septiembre del programa Hoy se realizó un homenaje a Benito Castro, quien murió a los 77 años de edad.

Los conductores de Hoy se mostraron muy conmovidos por la muerte de Benito Castro y le dedicaron unas emotivas palabras.

Cuando llegó el turno de Paul Stanley, el conductor lamentó la noticia y deseó que Benito Castro ya se encuentre reunido con su papá Paco Stanley.

En el programa Hoy, Paul Stanley señaló que había acudido a despedirse de Benito Castro y darle sus condolencias a sus familiares y amigos.

En ese momento Paul Stanley lamentó que una caída haya causado la muerte de Benito Castro y recordó que justo estaba empezar un gran proyecto junto a María Elena Saldaña, ‘La Güereja’.

El periodista Edén Dorantes compartió un video en donde se puede ver a Paul Stanley en el velorio de Benito Castro.

Durante el programa Hoy, Paul Stanley fue el encargado de recordar la gran mancuerna que hicieron Benito Castro y Paco Stanley y habló de la gran amistad que mantuvieron.

Antes de cerrar el homenaje a Benito Castro en el programa Hoy, Paul Stanley confesó que lo había visto una semana antes.

Paul Stanley señaló que en ese momento Benito Castro le expresó lo mucho que lo quería.

En su mensaje, Paul Stanley lamentó que se haya ido la persona con la que podía recordar a su papá, ya que el comediante fue amigo cercano de Paco Stanley.

Benito Castro fue una de los testimonios que se presentaron en el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’, en donde se habla de la muerte de Paco Stanley.

Tras ver el documental, Benito Castro lamentó la manera en la que se manejaron sus declaraciones pues considero que de haber sabido lo que iba a pasar no hubiera participado.

“No me invitaron y no entré al documental por gusto propio, agarraron una entrevista cualquiera y la utilizaron, de ninguna manera hubiera yo aceptado si hubiese sabido el escarnio que se iba a utilizar en esa serie, de ninguna manera lo hubiera hecho”

Benito Castro destacó que el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’ solo enlodó la trayectoria de Paco Stanley.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Paul Stanley en donde mostró su molestia por el documental, Benito Castro lamentó que se encontrará enojado y le recordó que lo quería mucho pues lo conocía desde niño.

“Es su problema, es problema de él, yo lo quiero, yo lo conocí a los nueve años de edad, él sabe que lo quiero mucho, trabajó conmigo, y si él cree que yo hice mal, lo lamento mucho, yo me conduje con la verdad y la verdad no peca, pero incomoda”

La reportera le señaló a Benito Castro que Paul Stanley se habría enojado pues consideraba que no era necesario hablar de la droga.

Benito Castro explotó y señaló que lo de la droga ya se sabía y no era un tema que habían sacado en el documental.

Visiblemente molesto, Benito Castro dejó en claro que el primero que dijo de la droga fue él.

“Y sabes qué chamaco, para que dé una vez quede claro, el primero que se empino fui yo. Yo no fui a decir fue él, yo dije yo, ‘¿a usted le daba droga Paco Stanley?’ y yo dije ‘no, yo le daba a él’, yo tuve los ... para hablar con la verdad, a mí no me van a caer en la mentira y lamento mucho que ahora me cambie la jugada este niño”

Benito Castro