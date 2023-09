Benito Castro dijo en broma que iba a hablar con un amigo muerto y dos días después partió de este mundo.

El lunes 11 de septiembre murió Benito Castro a los 77 años de edad, tras sufrir una caída en su casa.

Irónicamente, a Benito Castro le gustaba bromear con sus amigos sobre la muerte y auguró un terrible suceso.

Benito Castro aseguró que vería a un “amigo muerto” dos días antes de su muerte

Luis de Alba y Benito Castro eran parte de la obra “¿Por qué las queremos tanto?”, además de que compartían una buena amistad.

Es por eso que la muerte de Benito Castro tomó por sorpresa a Luis de Alba -de 78 años de edad- y su esposa Abigail, productora de esta obra.

Benito Castro (Agencia México )

Durante una entrevista con De Primera Mano, la esposa de Luis de Alba reveló cómo fue su última convivencia con Benito Castro.

Benito Castro y todo el elenco de “¿Por qué las queremos tanto?” se encontraban en Los Ángeles, California y tuvieron función el sábado.

“Hoy nos dieron la noticia en la mañana (...) de repente Devy su hija nos confirma que había tenido un accidente en su casa y desafortunadamente fue una caída mortal” Abigail, esposa de Luis de Alba

Abigail explica que Benito Castro solía bromear con sus amigos sobre la muerte y dijo algo que se volvió destino.

“Ellos bromeaban mucho con la muerte, él hizo un comentario el viernes y dijo: “voy hablar con un amigo que se muere en dos días” y circunstancialmente hoy se cumplirían dos días” Abigail, esposa de Luis de Alba

Benito Castro bromeaba con la muerte, pero era un tema que tomaba en serio

Una de las últimas bromas de Benito Castro terminó siendo verdad, pues a dos días de asegurar que hablaría con un “amigo muerto”, él partió de este mundo.

En otras ocasiones Benito Castro habló sobre la muerte y sólo hizo una petición, que el día que le tocara morir fuera rápido y lo tomara desprevenido.

Durante una dinámica de Sale el Sol, Benito Castro se reunió con María Elena Saldaña ‘La Güereja’, de 60 años de edad, y hablaron de la muerte.

Benito Castro (Agencia México)

Fue ahí que el actor manifestó que esperaba que su muerte fuera sorpresiva y rápida.

“La muerte, lo único que le pido, que no me vaya preparando. Que me agarre de un día para el otro, no quiero sufrirla” dijo Benito Castro sobre como deseaba que fuera su muerte.

Benito Castro creía que después de la muerte había otra vida y aseguraba que el había trabajado mucho para “ascender” dignamente.

La muerte de Benito Castro fue sorpresiva y su visión de la muerte se cumplió, pues de forma inesperada murió dos días después de una extraña broma que contó a sus amigos.