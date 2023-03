A un año del polémico golpe que Will Smith le dio a Chris Rock en los Oscars 2022, por hacer un chiste de su esposa, Jada Pinkett-Smith, el comediante tomó venganza de lo sucedido.

En un especial de Netflix, Chris Rock hizo un monólogo hablando del golpe que recibió en los Oscars 2022, al mismo tiempo que se burlaba de Will Smith y su matrimonio.

Y no fue sólo una mención, se trató de una sección considerable de su rutina, donde repasaba lo ocurrido, al mismo tiempo que recordaba la infidelidad de Jada Pinkett-Smith.

Además que da a entender que todo el mundo se ha burlado de Will Smith; pero decidió golpearlo a él (Chris Rock) porque sabe que es más fuerte.

Chris Rock no se guardó nada acerca de Will Smith y su matrimonio con Jada Pinkett-Smith, asegurando que ella le ha hecho más daño que el chiste de los Oscars 2022.

Además no entiende por qué Will Smith y Jada Pinkett-Smith hicieron pública la infidelidad de ella, con un especial de televisión supervisado por ellos mismos.

Esto provocó que todo el mundo el dijera a Will Smith que es una “perra”, todos lo han llamado “perra”; pero al único que le ha pegado es a él.

Chris Rock también aprovechó el momento para enviarle sus condolencias a Will Smith por todo lo que le ha hecho pasar su esposa.

Su mujer se estaba acostando con el amigo de su hijo, ¿de acuerdo? Normalmente no hablaría de esta mierda, pero por alguna razón... [ellos] pusieron esa mierda en Internet. No tengo idea de por qué dos personas talentosas harían algo tan bajo. ¿Qué carajo?

Chris Rock comienza su rutina con un tono de frustración, diciendo que siente como si Will Smith lo hubiera golpeado hace una semana.

Sin embargo, asegura que no se hace la víctima, que no lo veremos en Oprah hablando de esto, por el contrario, él tomó el golpe como si fuera Manny Pacquiao.

Además mandó un mensaje a todos los que le han dicho que debe de defenderse de Will Smith, señalando que está en clara desventaja.

Chris Rock menciona que Will Smith hace películas sin camisa y ha sido Muhammad Ali, mientras que él se tiene que poner suéter.

Yo no soy una victima. Nunca me verás en Oprah o Gayle llorando. Nunca va a suceder... Recibí ese golpe como Pacquiao. Lo tomé como el maldito Pacquiao. ¿Dolió? Sí, hijo de puta, dolió.

En primer lugar, sé que no se nota ante la cámara, pero Will Smith es significativamente más grande que yo. No somos del mismo tamaño. Will Smith hace películas sin camisa. Nunca me has visto hacer una película sin camisa. Si estoy en una película haciéndome una cirugía a corazón abierto, tengo puesto un suéter.

Chris Rock