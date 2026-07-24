Puff Daddy se encuentra en confinamiento solitario tras pelearse con un recluso en la cárcel federal de Nueva Jersey, donde se encuentra pagando su condena al resultar culpable de dos cargos de tráfico de personas para ejercer la prostitución.

Fuentes al interior de la prisión federal de Fort Dix, revelaron al especializado TMZ, que Puff Daddy Diddy fue enviado inmediatamente a la celda de aislamiento tras agarrarse a golpes con otro recluso.

La pelea habría comenzado porque un recluso, de identidad desconocida, insultó al productor musical, de 56 años.

Se desconoce qué le dijo y por qué se lo dijo, pero sus palabras alteraron a Puff Daddy, quien sin pensarlo se le fue encima.

La situación no se agravó debido a que personal penitenciario llegó a tiempo y separó a los hombres.

Puff Daddy Sean Combs (Agencia México)

El medio estadounidense quiso obtener detalles, pero la administración de la prisión federal de Fort Dix dijo no estar autorizada a proporcionar y revelar información interna en relación a los reclusos bajo custodia.

La Oficina Federal de Prisiones, por su parte, señaló que “no hace comentarios sobre asuntos disciplinarios ni otra información relativa a reclusos individuales debido a cuestiones de privacidad, seguridad y confidencialidad”.

Pelea complicaría situación legal de Puff Daddy

Puff Daddy cumple condena en Fort Dix, tras ser declarado culpable en julio de 2025 de dos cargos de tráfico de personas con fines de prostitución.

Durante el juicio, Puff Daddy se declaró inocente. Su equipo legal ha intentado apelar el caso y aunque continúa en prisión, el panorama le ha mejorado.

En junio de éste 2026 se reveló que la fecha de liberación de Diddy de prisión se había adelantado.

Por tercera ocasión cambiaron la fecha de su liberación, la cual tendrá lugar el 23 de febrero de 2028.

No obstante, si los funcionarios de la prisión consideran que su reciente pelea no concuerda con la reducción de pena por buena conducta, su estancia se prolongará.