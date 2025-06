En una entrevista con Entertainment Weekly, el director, James Gunn -de 58 años de edad- confirmó se está desarrollando una nueva película de Wonder Woman.

Sin embargo, reveló que Gal Gadot -de 40 años de edad- ya no cumplirá el papel de Mujer Maravilla de DC; esto fue lo que se mencionó.

Wonder Woman (Warner Bros.)

¿Por qué Gal Gadot ya no va a ser la Mujer Maravilla?

De acuerdo a James Gunn, Gal Gadot ya no será la Mujer Maravilla debido a que no cumple con “la visión” que se tiene para la nueva película de Wonder Woman:

“Estamos emocionados por reintroducir a Diana en nuestro universo, pero será con una nueva actriz. No ha sido fácil decidir, pero es lo mejor para la visión que tenemos” James Gunn

De acuerdo a James Gunn y Peter Safran, los nuevos jefes de DC Studios, están restructurando el Universo DC con un enfoque para las nuevas generaciones.

Wonder Woman (@gal_gadot)

A su vez, James Gunn en entrevistas ha mencionado su idea de buscar a actores más jóvenes para interpretar sus películas a largo plazo.

Asimismo, confirmaron se encuentran buscando una nueva actriz, aunque el proceso de casting aún está en etapas iniciales.

Hasta el momento, una nuev película de Wonder Woman está en desarrollo, pero sin fecha ni actriz confirmadas.

Wonder Woman 3: El punto de quiebre de Gal Gadot como Mujer Maravilla

En agosto de 2023, Gal Gadot afirmó en una entrevista con ComicBook.com que había hablado con James Gunn y Peter Safran sobre Wonder Woman 3.

De acuerdo a la actriz, Mujer Maravilla 3 estaba “en desarrollo”; sin embargo, Variety desmintió esto poco después.

El medio informó que no había planes para Wonder Woman 3 con Gal Gadot.

Wonder Woman (@wonderwomanfilm)

Patty Jenkins, directora de las dos primeras películas (Mujer Maravilla 1984 y 2017), confirmó en 2024 en una entrevista con The Hollywood Reporter, que su guion para Wonder Woman 3 fue descartado por DC Studios.

La directora señaló, éste ya no encajaba con la nueva dirección del DCU, marcando un punto de quiebre respecto a la actuación de Gal Gadot como Mujer Maravilla.