A través de sus redes sociales, la actriz mexicana de 36 años Altaír Jarabo dio respuesta a todos su fans: ¿por qué es mejor casarse con un hombre mayor? y esto es lo que dijo.

Al parecer a los seguidores de Altaír Jarabo les sigue causando curiosidad, que la joven y bella actriz se haya casado con un hombre 18 años mayor que ella.

Pues desde agosto de 2021, Altaír Jarabo ha estado casada con el empresario francés Frédéric García de 54 años de edad.

La boda de Altair Jarabo (Altair Jarabo/Instagram)

Pese a esto Altaír Jarabo siempre se ha mostrado desinteresada al que dirán, aunque en esta ocasión la actriz respondió a las preguntas de su público en redes sociales.

Luego de que a través de una dinámica de pregunta y respuesta en Instagram, Altaír Jarabo respondiera con sus poderosas razones por qué es mejor casarse con un hombre mayor.

A lo que sin más la actriz de telenovelas Altaír Jarabo apuntó que lo mejor de estar casada con un hombre mayor es que se siente “cuidada, respaldada, querida”.

E incluso Altaír Jarabo aseguró que en una relación así deben ser las cosas, por lo ella con Frédéric García tiene todo eso.

Tanto que hasta Altaír Jarabo recomiendo muchísimo casarse con un hombre mayor: “Que les puedo yo decir, aparte de que se los recomiendo muchísimo”.

¿Quién es Frédéric García, el esposo de Altaír Jarabo?

Frédéric García, el esposo de Altaír Jarabo es un importante empresario francés especializado en la aeronáutica.

Ya que Frèdèric García de 54 años de edad tiene estudios en ingeniería con especialidad en sistemas industriales por la Escuela Nacional Superior de Artes y Oficios de Francia.

Asimismo, el empresario y esposo de la actriz mexicana de 36 años Altaír Jarabo, también fue embajador honorario de Francia en Cancún en el año 2003.

Se sabe que actualmente Frèdèric García es el Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) y Director de Airbus Group México desde el 2015.

Además de que fue designado Presidente del CEEG con el objetivo de fomentar la competitividad de México y promoverlo como país de destino atractivo para la inversión extranjera.