La actriz mexicana Altaír Jarabo regresará a telenovelas en 2022, año que arrancará con el pie derecho y es que durante las primeras semanas comenzará las grabaciones de la nueva historia que se transmitirá por Televisa.

La esposa de Frédéric García forma parte del elenco de la nueva telenovela “Corazón guerrero”, producida por Salvador Mejía, quien está detrás de historias como “Corazón salvaje”, “Fuego en la sangre”, “La tempestad” y “Qué bonito amor”, entre otras.

“Corazón guerrero” se grabará en México durante el primer trimestre del 2022, marcando el debut en la actuación de Alejandra Espinoza.

Además de Altaír Jarabo y Alejandra Espinoza, quienes nunca han trabajando juntas, el elenco incluye a:

Gaby Spanic

Diego Olivera

Sabine Moussier

Gonzalo García Vivanco

Cabe mencionar que la nueva producción aún no cuenta con fecha de estreno.

Altair Jarabo (@altairjarabo / Instagram)

Altaír Jarabo nunca pensó en abandonar la actuación

Tal como lo declaró a pocos meses de haber contraído matrimonio con el empresario Frédéric García, Altaír Jarabo señaló que nunca pensó en abandonar la actuación.

“Algunos pensaban que contemplaba retirarme pero nada de eso”, declaró Altaír Jarabo en entrevista con People en Español.

Así como expresó su felicidad por volver a su amada tierra pero sobre todo a la pantalla chica: “Estoy feliz de regresar a mi trabajo, a mi arena y a mi actividad”.

Asimismo se dijo emocionada por trabajar al lado de Alejandra Espinoza, a quien conoce de vista y porque han coincido en algunos eventos. “Sé que es muy alegre y carismática. Tengo confianza de que la pasaremos muy bien”, señaló.

Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza / Instagram)

Altaír Jarabo cuenta con el apoyo de su esposo para su regreso a la actuación

Contrario a lo que muchos pensaron, Altaír Jarabo cuenta con el apoyo de su esposo para su regreso a la actuación.

“Frédéric ha sido muy abierto a acompañarme a lo que yo tengo que hacer y eso se lo agradezco inmensamente, ambos vamos a seguir cumpliendo nuestras metas”, reveló la actriz en el pasado.

“Corazón guerrero” será la primera telenovela de Altaír Jarabo desde su matrimonio con Frédéric García, evento que se llevó a cabo en agosto de 2021.