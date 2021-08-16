¿Quién es Frèdèric García, esposo de Altair Jarabo?

Luego del anuncio de la boda de Altaír Jarabo y Frèdèric García, muchos se han preguntado quién es él y cómo conoció al empresario.

Frèdèric García, el ahora esposo de Altaír Jarabo, es un empresario francés nacido en Toulouse de 53 años de edad.

Frèdèric García tiene estudios en ingeniería con especialidad en sistemas industriales por la Escuela Nacional Superior de Artes y Oficios de Francia.

El empresario y esposo de la actriz mexicana de 35 años, también fue embajador honorario de Francia en Cancún en el año 2003.

De momento, Frèdèric García es el Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) y Director de Airbus Group México desde el 2015.

Fue asignado Presidente del CEEG con el objetivo de fomentar la competitividad de México y promoverlo como país de destino atractivo para la inversión extranjera.

(@fglecercle / Instagram)

Altaír Jarabo y Fréderic García se casaron en una boda íntima

El pasado domingo 15 de agosto, Altaír Jarabo compartió en sus historias de Instagram que, tras una pequeña ceremonia íntima en Francia, había contraído nupcias con Frèdèric García.

El compromiso entre Frèdèric García y Altaír Jarabo fue anunciado hace algunos meses, pero fue apenas el 15 de agosto cuando celebraron su boda en París, Francia.

Aunque no se dieron detalles de la boda entre Altaír Jarabo y Frèdèric García, se sabe que el número de invitados a su fiesta fue muy limitado.

En Instagram, algunos de los artistas del medio del espectáculo felicitaron a Altaír Jarabo por su boda y nuevo matrimonio con Frèdèric García.

Entre las felicitaciones de famosos, Camila Sodi, Mane de la Parra, Julian Gil y Rebecca Jones, fueron algunos de los nombres destacados entre los comentarios de la foto de Altaír Jarabo.