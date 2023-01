Poncho Herrera da una respuesta definitiva a los motivos de su ausencia para la gira de RBD 2023, recalcando que el dinero no fue la causa.

Toda una generación enloqueció cuando los rumores de una gira de reencuentro de RBD fueron confirmados por sus integrantes.

Pero una vez que el reencuentro quedó más que confirmado, de inmediato fue evidente que uno de los miembros originales de la agrupación estaba fuera: Poncho Herrera.

No tardó en especularse que Poncho Herrera, actor de 39 años de edad, no regresaba a RBD porque, supuestamente, no habían accedido a pagarle la cantidad que había pedido.

Pero ahora, Poncho Herrera ya se encargó de dar una respuesta definitiva a los motivos de su ausencia en la gira de RBD 2023.

Alfonso Herrera, actor. (Saúl López / Cuartoscuro)

“El dinero no lo es todo”: Poncho Herrera sobre su ausencia en RBD

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que Poncho Herrera dio a conocer la causa definitiva por la que no lo veremos en la gira de RBD 2023.

De acuerdo con sus palabras, no se trata de negar el pasado; pues esto sería una forma de negar también su presente.

Recalcando, además, que el dinero no lo es todo para él y que, por lo tanto, no motiva sus decisiones.

Poncho Herrera revelas los motivos de sus ausencia para la gira RBD 2023 (Twitter | Captura de pantalla @ponchohd)

Poncho Herrera continúa diciendo que está conforme con lo que el grupo le dejó en el pasado, por lo que siempre deseará lo mejor para todo proyecto que salga de RBD.

Esto porque agradece el apoyo que le han brindado el resto de los integrantes de RBD a sus proyectos personales.

Finalmente, menciona que Rebelde siempre trató de perseguir tus sueños y ser congruente con ellos.

Poncho Herrera reconoce lo que RBD significa para él (Twitter | Captura de pantalla @ponchohd)

En otras palabras, Poncho Herrera se encuentra enfocado en otros aspectos de su carrera como la actuación.

Pues aprovechó para recordarle a sus seguidores el estreno de su próxima película.

Se trata de ¡Qué viva México!, la más reciente película dirigida por Luis Estrada en la que Poncho Herrera participará junto con Damián Alcázar y Joaquín Cosío.

RBD respalda a Poncho Herrera y desmiente rumores de dinero

La cuenta oficial de RBD en Twitter, ya salió a respaldar a Poncho Herrera y a desmentir los rumores del dinero que quería recibir a cambio de participar en la gira de RBD 2023.

Tales rumores se esparcieron a través de una publicación en la revista TVNotas, misma que se dijo es sólo es un intento de desprestigiar la imagen de Poncho Herrera.

Por lo que solicitan a medios de información no difundir información falsa, pues detalles oficiales de la gira RBD 2023 serán dados a conocer el próximo 19 de enero.