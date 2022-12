RBD regresa, pero Maite Perroni quiere seguir con la incógnita de qué pasará, aunque aprovechó para defender el que Poncho Herrera haya decidido no volver.

¿Será gira, será disco, será una serie? Maite Perroni de 39 años de edad, no dijo qué es lo que se venía para RBD en enero 2023, aunque sí es seguro que Poncho Herrera no estará.

A diferencia de la forma en que respondió al reencuentro de RBD, Maite Perroni sí habló de Poncho Herrera de 39 años de edad, y su decisión de cerrar la puerta a la música.

Maite Perroni lo confirma, Poncho Herrera no vuelve a RBD

Poco a poco, los integrantes de RBD, se han pronunciado ante los medios de comunicación, sobre el regreso de la banda, aunque aún no se sabe de qué se tratará.

Lo que es segurísimo -por intuición- es que RBD tendrá una nueva gira y es que hasta el propio Pablo Chagra ya lo dijo, pero ¿vendrá algo más?

Los integrantes quieren seguir guardando la incógnita de qué pasará con RBD, pues hasta Maite Perroni insiste en no decir de más al respecto.

“El 19 de enero les vamos a contar algo”. Maite Perroni, cantante.

Y aunque Maite Perroni no confirmó si se trata de gira, un disco nuevo o algo más, sí habló sobre la ausencia de Poncho Herrera de la agrupación.

Maite Perroni, actriz. (Agencia México)

Pues todo parece indicar que está cien por ciento confirmado que Poncho Herrera no se une a RBD en 2023, pues este tema sí lo habló y no dio vueltas al asunto.

Maite Perroni pide respetar la decisión de Poncho Herrera de no volver a RBD

Aunque Poncho Herrera no ha tomado sus redes sociales para decir porqué no estará en el reencuentro de RBD, Maite Perroni dio un vistazo de sus razones.

Más allá de que la cantante y actriz dijera que se tiene que respetar su decisión, explicó que sí es por motivos laborales que Poncho Herrera no volverá a RBD.

Sin explicar más del tema, dijo que es de respeto la decisión de Poncho Herrera y que se entiende que “las decisiones nos llevan a distintos lugares”, se puede ver en imágenes de Edén Dorantes.

Sin embargo, apuntó que el hecho de que este no se haya interesado por nuevo que viene para RBD, no quiere decir que no se tengan cariño o amor por lo que lograron juntos.

Finalmente, Maite Perroni llamó a “no dar todo por sentado” y dejarse sorprender por RBD el 2023, “todo puede suceder”.