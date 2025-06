Poncho de Nigris no tiene miedo a una denuncia de Pablo Lyle por acusarlo de abusador en Secretos de Parejas

Poncho de Nigris reconoce haber sido imprudente, pero sin querer queriendo ya que creyó que el nombre de Pablo Lyle fue pronunciado por su presunta víctima en Secretos de Parejas.

Pese a que no fue así, Poncho de Nigris no teme que la familia de Pablo Lyle lo demande ya que solo expuso su punto de vista.

A su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Poncho de Nigris no se retractó sobre su comentario sobre Pablo Lyle en Secretos de Parejas.

Por el contrario, Poncho de Nigris, de 49 años, asegura que es verdad que Pablo Lyle, de 38 años, abusó sexualmente de Sury Sadai, de 28 años.

Esto porque todo lo que se dice en el reality es verídico, indicó frente a Micrófonos de Venga La Alegría.

Razón por la que explica haber pronunciado el nombre del actor, quien hoy se encuentra en prisión, pensando que su víctima ya lo había hecho al hablar de su abuso sexual.

"Es que como nos hacen tomas separados, yo pensé que ella lo había dicho porque estaban comentando quién era en la cena y decían que si lo iba a decir y que si no lo iba a decir, y que quién no y todo, y a mí se me salió normal”

Y subrayando que únicamente dio su punto de vista, aseguró no temer ser demandado pues no procedería.

"Si quieren demandarme que me demanden, pues no procede nada porque pues es mi punto de vista nada más. O sea, ahora ya quieren demandar por todo, pero pues yo ya hubiera demandado a muchos. No pasa nada, no pasa nada y que hagan lo que quieran, si quieren demandar que demanden, como que ya no procede. Ya tengo como tres demandas y no procede"

Poncho de Nigris