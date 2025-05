Junto a Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald, la pareja de Sury Sadai y Bernardo Flores se unieron al reality show Secretos de Parejas; pero han llegado al punto de defenderse por ser los más jóvenes pues los han llamado “de cristal”.

La diferencia de edades entre los participantes de Secretos de Parejas es notable, siendo Sury Sadai y Bernardo Flores, ambos de 28 años de edad, los más jóvenes.

Y es que a lo largo de tres episodios del reality show, han sido llamados “los de cristal” por algunos de los participantes, calificativo que niegan y argumentan que la perspectiva de quienes les acusan es equivocada.

Las polémicas en Secretos de Parejas de Canela TV ya se dieron, siendo la forma de desenvolverse de cada persona uno de los temas a discusión, acusando a Sury Sadai y Bernardo Flores ser “generación de cristal”.

En más de una ocasión Julián Gil, de 54 años de edad, ha expresado en Secretos de Parejas que Sury Sadai y Bernardo Flores son “los de cristal”.

Generaciones superiores a los centennials son quiénes llaman “generación de cristal” a estos, debido a que suelen ser percibidos como “frágiles, sensibles o emocionales”.

Sin embargo, en entrevista de SDPNoticias, Bernardo Flores y Sury Sadai negaron considerarse así e incluso dijeron que son los demás quiénes tienen una perspectiva equivocada.

“Se ha dicho mucho que esta generación es de cristal, que no aguantamos. No, no somos de cristal, esta generación es la que quiere romper con patrones, la que quiere hacer una diferencia, que quiere escuchar más a sus hijos, a la gente, no es que todo nos dañe”.

Bernardo Flores, actor.