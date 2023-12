¿Poncho de Nigris es machista? Asegura que las mujeres quieren a un hombre que las mantengan y ya lo comparan con El Temach.

Tras su polémica pelea con Adal Ramones, el nombre de Poncho de Nigris -de 47 años de edad- se volvió a viralizar luego de que las mujeres no deben de ganar más dinero que los hombres.

En el podcast que protagoniza junto a su esposa Marcela Mistral, Poncho de Nigris destacó que la situación económica de un hombre es clave para que pueda conquistar a una mujer.

Los comentarios que realizó Poncho de Nigris generaron gran polémica e incluso algunos lo empezaron a comparar con El Temach, influencer de edad desconocida que ha sido criticado por sus declaraciones machistas y misóginas.

Sin embargo, o había sido la única declaración polémica en el podcast, y es que Marcela Mistral -de 34 años de edad- señaló que sin dinero no hay amor en una pareja.

Poncho de Nigris y Marcela Mistral se han convertido en una de las parejas más polémicas de la industria del espectáculo en México.

A través de su podcast ‘Parejas Disparejas’, Poncho de Nigris y Marcela Mistral volvieron a generar gran controversia al dar su opinión sobre la importancia del dinero en la relación.

Poncho de Nigris aseguró que las mujeres buscan a un hombre que las pueda mantener, de lo contrario se buscarían a otra pareja.

En sus declaraciones, Poncho de Nigris puntualizó que las mujeres solo admiran a los hombres que ganan más que ellas.

De acuerdo con Poncho de Nigris, un hombre no puede ganar menos que una mujer, pues su obligación es encabezar los gastos y ‘mantener’ a su mujer.

Poncho de Nigris destacó que el hombre tenía que mantener a la mujer como una ley de vida, pues así los habían educado y era algo que se traía desde hace mucho tiempo.

Estos comentarios han hecho que Poncho de Nigris sea comparado con El Temach, influencer que ha sido criticado por sus declaraciones machistas y misóginas.

Y es que usuarios han tundido a Poncho de Nigris por machista e incluso han señalado que su podcast ya se parece a los de El Temach.

Pero no fue la única declaración que generó gran polémica en su podcast ‘Parejas Disparejas’, y es que Marcela Mistral también fue tundida en redes sociales.

Esto luego de que Marcela Mistral destacó que sin dinero no hay amor en una pareja, incluso le insinuó a Poncho de Nigris que lo podría dejar si no ganará lo que gana.

Todo sucedió cuando Poncho de Nigris la cuestionó sobre qué pasaría si a él le fuera mal económicamente.

“Tú anduvieras con un vato o yo, si no tuviera nada o sea que le fuera mal y que perdiera todo y que vieras que no me levanto o no que quiero levantar”

