¿Por qué se pelearon Poncho de Nigris y Adal Ramones? Las diferencias entre los famosos comenzaron años atrás.

A través de redes sociales se ha difundido un video de la pelea que habían tenido Poncho de Nigris y Adal Ramones a las afueras del aeropuerto de Monterrey, Nuevo León.

En las imágenes se puede ver a Poncho de Nigris y Adal Ramones en una acalorada discusión; sin embargo, algunos usuarios creen que podría tratarse de una estrategia publicitaria.

Lejos de la incredulidad de algunos usuarios, cabe recordar que la discusión entre Poncho de Nigris y Adal Ramones - de 62 años de edad- no fue fortuita.

Y es que Poncho de Nigris -de 47 años de edad- ya había expresado sus diferencias con Adal Ramones, aunque el conductor no había querido hablar del tema.

¿Cómo comenzó la pelea entre Poncho de Nigris y Adal Ramones?

El video de la pelea entre Poncho de Nigris y Adal Ramones en el aeropuerto de Monterrey de inmediato se viralizó en las redes sociales.

Sin embargo, usuarios han mostrado su escepticismo pues creen que Poncho de Nigris y Adal Ramones podrían haberlo planeado como una estrategia publicitaria.

Poncho de Nigris y Adal Ramones (Especial )

Contrario a lo que algunos internautas creyeron, Poncho de Nigris y Adal Ramones tienen diferencias desde hace muchos años.

En diversas ocasiones, Poncho de Nigris ya había expresado sus deseos de poder encontrarse de frente a Adal Ramones para poderle reclamar por lo que había dicho de él.

Las diferencias entre Poncho de Nigris y Adal Ramones se revivieron luego de que el influencer concedió una entrevista con el comediante Sergio Mejorado.

Ahí Poncho de Nigris reveló que Adal Ramones tuvo problemas con él desde que salió de Big Brother, pues en una entrevista sintió al conductor muy hostil.

“Siempre tratándose de burlar, siempre minimizando” Poncho de Nigris

Sin embargo, eso no había acabado ahí ya que Poncho de Nigris reveló que Adal Ramones habló mal de él en uno de sus programas.

De acuerdo con Poncho de Nigris, Adal Ramones se sintió con él luego de que cuando él llegó a Televisa con su equipo de trabajo, sacaron a su hermano.

“Adal Ramones dijo ahí muchas cosas, se soltó, hay un video por ahí que hace poquito vi y me calenté, pero ya no lo he vuelto a ver, nunca lo he visto, espero no verlo” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris se refería a los comentarios que hizo Adal Ramones en el programa ¡Qué Noche!, donde puso en duda el talento e inteligencia del influencer.

“Si existiera ahorita la Ley de Radio y Comunicaciones donde la Secretaría de Educación Pública da la licencia de locutor, el güey no la pasaba. ¿Qué hace ese cuate haciendo tele? ¿Es la gran adquisición del canal ahorita? ¡Estamos jodidos!” Adal Ramones

Poncho de Nigris ya había advertido que le reclamaría a Adal Ramones si se lo encontraba

En cada entrevista que daba, Poncho de Nigris expresaba su enemistad con Adal Ramones.

Poncho de Nigris incluso mencionó su pelea con Adal Ramones en La Casa de los Famosos México.

“Es una mierda de persona, por eso todo lo que hace; programas y proyectos le va mal, porque fue mierda, fue una mierda de persona, y cuando lo vea, se lo quiero decir en la cara, y quiero que me diga por qué lo hizo, nunca lo entendí” Poncho de Nigris

En ese momento, Poncho de Nigris expresó sus deseos de encontrarse con Adal Ramones para poderle reclamar por qué hizo sus comentarios.

Pero no fue en el único lugar que expreso sus deseos de encontrarse de frente con Adal Ramones, pues en entrevista con Gustavo Adolfo Infante también lo hizo.

Poncho de Nigris también se burló de Adal Ramones e insinuó que le arrancaría su peluquín.

Esto ha dicho Adal Ramones sobre los reclamos de Poncho de Nigris

Por su parte, Adal Ramones intentó deslindarse de la polémica con Poncho de Nigris y aseguró que él no habla de otras personas.

“Ahora se ha vuelto muy popular el rollo de que todo mundo puede hablar de toda la gente y eso nunca se me dio a mí. Hablar de otros compañeros, aunque me hayan tratado mal o algo, no tengo por qué decirlo. No estoy hablando de él (Poncho de Nigris) porque jamás me voy a parar a hablar mal ni de él ni de nadie. He vivido muy tranquilo así, mucha gente puede hablar mal de mí, tanto en una cámara o detrás de ella y no me detengo a decir nada” Adal Ramones

Adal Ramones aseguró que sabe que en su carrera están expuestos a que se hablen de ellos y él aguanta lo que se ha dicho, ya sea de su carrera o físico.

Incluso destacó que si él tuviera un problema con alguien -como Poncho de Nigris- lo buscaría y trataría de arreglar las cosas como “hombres”.