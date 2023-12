¿Poncho de Nigris y Adal Ramones se pelearon? Difunden video que los exhibe en acalorada discusión en el aeropuerto de Monterrey en Nuevo León.

Los nombres de Poncho de Nigris y Adal Ramones se convirtieron en tendencia luego de que se dio a conocer que los famosos se habrían enfrentado.

Poncho de Nigris -de 47 años de edad- ya había adelantado su problema con Adal Ramones e incluso reveló que lo iba a encarar para que le dijera en la cara todo lo que había hablado de él.

Ese momento ya habría llegado y alguien estuvo presente para grabar el momento de la discusión que habrían tenido Poncho de Nigris y Adal Ramones, de 62 años de edad.

Tras ser grabados en tremenda discusión, Poncho de Nigris y Adal Ramones ya se pronunciaron sobre lo sucedido y esto fue lo que dijeron.

Poncho de Nigris (@ponchodenigris / Instagram )

Así fue el momento cuando Poncho de Nigris discute con Adal Ramones en Monterrey

Tras confesar que mantenía una mala relación con Adal Ramones, Poncho de Nigris se encontró al conductor en un vuelo y no perdió la oportunidad de reclamarle.

En el podcast del comediante Sergio Mejorado, Poncho De Nigris recordó que hace años Adal Ramones habló muy mal de él y era algo que no le perdonaba.

Además destacó que cuando salió de Big Brother acudió a Otro Rollo, pero sintió que Adal Ramones en dodo momento se quiso burlar de él y minimizarlo.

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris también arremetió en contra de Adal Ramones asegurando que es una “mierda de persona”.

En ese momento Poncho de Nigris reveló que le encantaría encontrarse a Adal Ramones de frente pues quería que todas las cosas que dijo sobre él se las dijera en la cara.

Parece que su sueño se le cumplió y es que Poncho de Nigris y Adal Ramones se encontraron a su llegada al aeropuerto de Monterrey.

A través de las redes sociales se viralizó un video en donde muestra a Poncho de Nigris y Adal Ramones en acalorada discusión.

En el video se ve a Poncho de Nigris y Adal Ramones intercambiando fuertes palabras afuera del aeropuerto de Monterrey.

Captan a Adal Ramones y Poncho de Nigris discutiendo al exterior del Aeropuerto de Monterrey.



Dos fracasados peleando pic.twitter.com/sXhD3V7GwY — la oreja (@LaOreja_TV) December 13, 2023

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre su pelea con Adal Ramones?

A través de su cuenta de Instagram, Poncho de Nigris reveló que pasó con Adal Ramones cuando se lo encontró.

Poncho de Nigris señaló que se había encontrado a Adal Ramones, pero él todavía no se había dado cuenta de su presencia.

Mientras que mostraba a Adal Ramones hablando por teléfono, Poncho de Nigris destacó que cuando llegaran a Monterrey lo iba a encarar.

“No saben a quién me encontré después de todo lo que ha pasado, pero no me ha visto el wey. Llegando a Monterrey lo voy a agarrar. ¿Quién es?” Poncho de Nigris

Tras su pelea con Adal Ramones, Poncho de Nigris compartió un video en dónde explicó que había pasado en el aeropuerto de Monterrey.

Poncho de Nigris destacó que le dijo a Adal Ramones que ahora si hablará todo lo que había dicho sobre él, pero en su cara.

“Esperé al Adal Ramones y venía alguien por él. Venían grabando, entonces me le acerqué por atrás y le dije ¿Qué onda wey? dime en la cara todo lo que dijiste, aquí estoy. Empezamos a platicar y me dijo, no ya pasó mucho tiempo. Y le dije, no te hagas pendejo, lo único que quiero es que me lo digas en la cara” Poncho de Nigris

En su video Poncho de Nigris destacó que cuando Adal Ramones se exaltó, estuvo a punto de reírse pus pensó que en cualquier momento le podría pegar.

“Y me apuntó (señala el pecho) le agarré la manita y se la apreté. Luego se me puso ‘picudillo’. Me estaba cagando de risa por dentro y dije, le voy a arrancar la peluca, le voy a dar un putazo. Pero no, la neta ya no estamos para esos trotes” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris reconoció que ya no estaba para esa clase de peleas y acusó que gente de Adal Ramones los estaba grabando.

Pese a las imágenes difundidas, Poncho de Nigris dejó en claro que su pelea con Adal Ramones no pasó a más.

“Pero no, la neta ya no estamos para esas cosas, para andar haciendo show ahí en el aeropuerto. Me sentí como ridículo porque ya está veterano y está chiquito. Cuando vio que lo estaban grabando se me puso picudillo. Mentadillas de madre tranqui y ya” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris señaló que sabía que gente de Adal Ramones había grabado, pero creía que ellos no iban a difundir el video.

Además resaltó que esperaba que ninguna otra persona los hubiera grabado.

“Vamos a ver qué pasa. Ojalá nadie haya grabado. Creo que nadie se dio cuenta, estaba lloviendo y de noche” Poncho de Nigris

Poncho Denigris habla de Adal ramones hermanas pic.twitter.com/uhxvvkueSr — la oreja (@LaOreja_TV) December 13, 2023

Esto dijo Adal Ramones sobre su pelea con Poncho de Nigris

A diferencia de Poncho de Nigris, Adal Ramones prefirió no hablar sobre la pelea que había tenido en el aeropuerto de Monterrey.

Sin embargo compartió una imagen que usuarios aseguran fue una indirecta para Poncho de Nigris.

Adal Ramones compartió una frase de Friederich Nietzsche: “Nada en la Tierra consume a un hombre más rápidamente que la pasión del resentimiento”.

Además de esta frase, Adal Ramones escribió: “Espero que esta noche duermas bien”.

Adal Ramones aparece ya en la cama y se muestra muy tranquilo.