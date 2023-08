Poncho de Nigris ya se enteró de todas las cosas feas que Ferka y Sofía Rivera Torres dijeron de él mientras se encontraba encerrado en La Casa de los Famosos México, por lo que ahora que está libre no quiere tenerlas en su vida.

En una entrevista que Poncho de Nigris, de 47 años de edad, ofreció a Televisa Monterrey, el influencer no se calló nada sobre su sentir respecto a las dos integrantes del Team Cielo pues asegura no es hipócrita y tampoco un “queda bien”.

Por ello confesó que son las dos personas que peor le caen ya que considera a Sofía Rivera Torres, de 30 años de edad, “un desagradable ser humano” y “una persona odiosa”.

Poncho de Nigris está molesto con Sofía Rivera Torres, quien a través del programa ¡Qué importa! habló mal de él mientras estaba en La Casa de los Famosos México así como utilizó las redes sociales para generar hate en su contra.

Pero ella no es la única en la mira del también empresario, a ésta se le une su amiga Ferka, de 36 años de edad, quien también lo atacó en las galas del polémico reality show debido a que él y Sergio Mayer, de 57 años de edad, lograron avanzar en el juego.

Por lo que molestó, se expresó así:

Dejando claro que la presencia de Ferka y Sofía Rivera Torres le es insoportable, Poncho de Nigris dice haberse negado a participar en el After de La Casa de los Famosos México porque ellas participarán.

“No las volví a saludar, yo no soy hipócrita. Yo no quise entrar a lo último que hicieron de Vix porque querían que entráramos ayer y yo me fui porque querían que entráramos con ella a la casa. Yo ya salí, ya terminé mi trabajo. No las saludo ni me despido ni nada”

Poncho de Nigris