Poncho de Nigris se encuentra en medio de la polémica luego de que se enojó porque presuntamente le habían negado la vacuna contra el Covid-19 en Nuevo León, por haber usado otra dirección.

Aunque sus seguidores le señalaron que el se había equivocado, Poncho de Nigris cuestionó el control que se tiene en México. Por ello decidió viajar a los Estados Unidos a vacunarse contra el coronavirus.

En sus redes sociales, Poncho de Nigris agradeció a Texas por lo que consideró un “ acto de humanidad ” al permitirle vacunarse contra el Covid-19.

Poncho de Nigris (Tomada de video)

Poncho de Nigris grita ¡Viva América! tras vacunarse en los Estados Unidos

Tras la polémica por no poderse vacunar en Nuevo León, Poncho de Nigris ha compartido que le parece injusto que le hagan negado la vacuna por no pertenecer al municipio, incluso lloró cuando Mariana Rodríguez y Samuel García se vacunaron.

A través de su cuenta de Instagram Poncho de Nigris compartió el momento en el que viajó a los Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19.

En su mensaje Poncho de Nigris se mostró sumamente agradecido con el estado de Texas e incluso señaló su amor por los Estados Unidos.

“Gracias al estado de Texas por su gran acto de humanidad hacía los extranjeros. Muy agradecido y bendecido, esperemos que nos ayudemos entre todos como humanidad. Viva América” Poncho de Nigris

En su video incluso comparó el procedimiento que se realiza en Estados Unidos contra el de México. Pues aseguró que allá las personas pueden escoger entre la Pfizer y Moderna .

Desde un primer momento Poncho de Nigris habría señalado que quería vacunarse con Pfizer, ya que según el influencer era la que menos síntomas generaba y no quería sufrir reacciones secundarias ya que no podía detenerse por supuestos trabajos que ya tenía planeados.

En su video también señaló que se siente más seguro en recibir la vacuna en Estados Unidos y no en México.

Tunden a Poncho de Nigris por presumir su viaje a los Estados Unidos

Su publicación ha generado un sinfín de críticas, pues usuarios aseguran que trata de menospreciar el procedimiento de México, cuando la única razón por la que no se pudo vacunar es porque no acató las normas.

“Ya supera que no te vacunaron en México, no te tocaba”, “Ya supera que no te vacunaron en México, no te tocaba”, “En México también la tienes si acudes de acuerdo con las reglas como todos”, “Cuanta pobreza o carencia que tienes que pedir aventón”, fueron algunas de las críticas que recibió.