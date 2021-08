Poncho de Nigris molesto porque se “negaron” a vacunarlo por usar otra dirección

Tras ser acusado por maltrato, Poncho de Nigris volvió a generar polémica al compartir su molestia porque se “negaron” a vacunarlo contra el Covid-19 por no acudir ni en la fecha ni en la localidad que le correspondía.

A través de sus Instagram Stories, Poncho de Nigris mostró su frustración ya que pensó que se podía vacunar contra el Covid-19 aunque no le tocaba vacunarse.

Poncho de Nigris (Tomada de video)

Poncho de Nigris muestra su frustración por no poderse vacunar contra el Covid-19

Luego de ser criticado por empujar a su mamá a una alberca, Poncho de Nigris volvió a generar gran polémica en las redes sociales.

Poncho de Nigris realizó una transmisión en vivo donde mostró que se iba a vacunar antes ya que no podía en la fecha que le tocaba ya que iba viajar a la ciudad de México.

En el video puntualizó que acudió al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, pero ninguno de sus documentos tenía esa dirección ya que el pertenece a Monterrey.

Los trabajadores le explicaron que no podían aceptarlo, ya que a él le tocaba el martes. Pese a que Poncho de Nigris insistió en que no podía y que se encontraba grabándolos, los empleados le explicaron que eran las normas.

De manera molesta Poncho de Nigris insistía en que se le había negado la vacuna e incluso señaló que en otros lugares no sucede lo mismo.

“En Estados Unidos vacunan a todos, a quién llegue y dónde llegue, viva México cabrones. Aquí te niegan la vacuna si no eres de este municipio (…) Me negaron la vacuna, no sé si estoy bien o estoy mal, a lo mejor yo soy el que está super mal. Pero me mandaron a la chingada” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris insistió en que se quería proteger ya que por trabajo tenía que viajar y tenía miedo de volverse a contagiar de Covid-19.

“Que mamada que si me enfermo y me muero sea porque no me quisieron vacunar, ustedes (sus seguidores) decidan si está bien o está mal, reglas son reglas, pero pues pensé que me podían echar la mano ya que iba a ir de viaje. Se siente ojete. ¿Cómo no me quisieron aceptar?” Poncho de Nigris

En su video Poncho de Nigris incluso hizo referencia que él tenía el contacto del secretario de salud estatal Manuel De la O, pero quiso acudir a recibir la dosis como cualquier ciudadano.

Poncho de Nigris señaló que no lo quisieron vacunar porque se encontraba grabando e incluso pidió la ayuda del secretario de salud estatal Manuel De la O.

Al ser cuestionado de por qué no se vacunaba en la Ciudad de México, Poncho de Nigris puntualizó que él quería la Pfizer ya que según su opinión es la que menos genera efectos secundarios.

En Twitter siguió sus comentarios e incluso insinuó que iba a pagar por la vacuna contra el Covid-19.

Poncho de Nigris (@_PonchoDeNigris / Twitter )

Tunden a Poncho de Nigris por exigir que sea vacunado el día que no le corresponde

Luego de compartir su video, Poncho de Nigris recibió un sinfín de críticas por exigir que se le vacune cuando no le corresponde.

Usuarios cuestionaron que quería usar sus influencias para saltarse las normas de las autoridades.

“Reglas son reglas, quisiste pegarle al vivo es todo”, “¿Está enojado por qué no se pudieron saltar las reglas por él? No te pases que mal ejemplo de subir esto, por eso estamos como estamos”, “Desde preescolar se enseña a seguir las reglas para mejor organización y respeto a ellas, creo que ahora no estuvieron mal hay que respetar”, fueron algunos de los comentarios que recibió