Poncho Cadena defiende a Litzy y niega que solo quiera su dinero como lo dijo su ex esposa, porque ni tiene tanta lana para armar un conflicto.

Desde que confirmaron su relación, Poncho Cadena -de 52 años de edad- y Litzy se han mostrado muy enamorados e incluso ya se encuentran planeando su boda.

Sin embargo, no todo es felicidad en la relación de Poncho Cadena y Litzy -de 42 años de edad- y es que alguien acusó a la cantante de ser interesada y manipuladora.

Se trata nada más y nada menos que de Marcela Morales, ex esposa de Poncho Cadena, quien es mánager del Chef y lleva varios aspectos de la contabilidad de sus negocios.

En medio de toda la polémica es el chef Poncho Cadena quien sale a defender a Litzy y deja en claro cuál es la relación que tiene con su ex esposa.

Poncho Cadena asegura que no tiene tanta lana como para que Litzy solo quiera su dinero

Los nombres de Poncho Cadena y Litzy se viralizaron en las redes sociales luego de que se dio a conocer que la ex esposa del Chef le habría lanzado una fuerte advertencia a la cantante.

Litzy y Poncho Cadena (@litzyoficial / Instagram)

Y es que la revista TVNotas consultó a una fuerte cercana de Poncho Cadena, quien le reveló que la ex esposa del Chef cree que Litzy solo está con él por su dinero.

En medio de la polémica, Poncho Cadena y Litzy acudieron al programa La Saga, donde Adela Micha no dudo en cuestionarlos sobre esta versión.

Ya con unos tragos de más, Poncho Cadena aseguró que se encuentra divorciado.

“Yo estoy divorciado, estoy perfecto” Poncho Cadena

A lo que Platanito le replicó “¿Seguro?”, por lo que Poncho Cadena dejó en claro que era un hombre que finalizó los trámites de su divorcio hace tiempo.

Poncho Cadena aseguró que jamás hablaría mal e la mamá de sus hijos, pues además de que siguen teniendo un vínculo esta persona fue muy importante en su vida.

“Yo nunca voy a hablar mal de la mamá de mis dos hijos. Esta persona fue importante en su momento, se considera familia, pero cambian las cosas. La vida cambia” Poncho Cadena

En ese sentido, Poncho Cadena dejó en claro que ahora se encuentra dispuesto a formar una nueva familia, pero no por eso tenía que hablar mal de su exesposa.

“No tengo por qué hablar mal, soy un papá de familia, un ex esposo, un enamorado, y alguien que está dispuesto en formar una familia en un futuro, en un presente, y es así. Esa es la vida” Poncho Cadena

Ante la insistencia de Adela Micha por conocer más detalles, Poncho Cadena reveló que habían tenido una conversación entre los interesados y todo bien.

Poncho Cadena destacó que un divorcio nunca es fácil, pero ya todo se encuentra mejor.

“No vamos a hacer pedo donde no hay. Ayer tuvimos una conversación cibernética los tres interesados, de que salió un pinche chisme, haya sido como haya sido... De los tres interesados, todo bien. Un pinche divorcio no va a ser fácil, pero todo bien... ¡Todo lo que salió ni en pedo!” Poncho Cadena

Además, Poncho Cadena dejó en claro que ni tiene tanto dinero para estar peleando.

En ese sentido, Poncho Cadena destacó que todo lo que salió no es verdad.

“¡Ojalá tuviera ese pinche dinero para andar peleando!” Poncho Cadena

Así reaccionó Litzy a la acusación de la ex esposa de Poncho Cadena de que solo quiere al Chef por su dinero

Para concluir con el tema, Poncho Cadena aseguró que no tenía que decir nada sobre su ex esposa.

Y es que a él solo le importa Litzy y sus hijos y no tiene porque dar explicaciones de nada, aunque dejó en claro que todo se encuentra negociado.

“No tengo nada qué decir de la tercera persona. A mí me importan mis hijos y me importa Litzy... No tengo que dar explicaciones de nada, pero todo bien, está todo negociado” Poncho Cadena

Por su parte Litzy destacó que no conocía a la ex esposa de Poncho Cadena y no sabía si en algún momento la iba a conocer.

Sin embargo, a lo largo del programa Litzy demostró que este tipo de rumores no afectan la relación que tiene con Pocho Cadena.