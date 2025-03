Litzy -de 42 años de edad- ya está planeando su boda con el chef Poncho Cadena, en la cual no quiere tirar la casa por la ventana.

El pasado 30 de enero, Litzy reveló que se había comprometido con el chef Poncho Cadena, de 52 años de edad.

La pareja se conoció durante el reality de MasterChef Celebrity 2024 y ahora llegarán al altar en octubre.

Poncho Cadena y Litzy están preparando su boda y buscan que sea un momento que más allá de lujoso, muy emotivo.

Litzy reveló a De Primera Mano que una de las cosas que lamenta es que su padre no la podrá entregar en el altar.

El papá de Litzy murió en 2022 y la cantante aún no sabe quién la entregará en su boda.

Aunque muchos crearían que Litzy y Poncho Cadena van a tirar ‘la casa por la ventana’, la también actriz aclaró que no será así.

Por ejemplo, Lizty no piensa usar más de un vestido y este será sencillo, pero muy significativo.

Pues Litzy quiere una boda pequeña donde pueda disfrutar al máximo su enlace con el chef Poncho Cadena y no quiere nada extravagante.

“Queremos celebrar el amor, mas que no sea un espectáculo”, dijo Litzy, quien no quiere que su boda se vuelva un show.

“Uno (vestidos) yo no me voy andar cambiando, ya para eso tengo el 90’s Pop Tour, esto no es show. Quiero disfrutarlo, quiero pasármela increíble, quiero que sea petite”

Litzy