Pese a que Poncho Cadena está muy feliz con su relación con Litzy, los hijos del chef, pero sobre todo la ex esposa de éste, no compartirían su dicha.

Un persona allegada a Poncho Cadena reveló a la revista TVNotas que la ex esposa del chef no ve con buenos ojos a Litzy, a quien considera una mujer interesada y manipuladora.

Y es que la relación entre el chef y su ex ha cambiado. La expareja tendría problemas por dinero.

Litzy y el chef Poncho Cadena (Instagram/@litzyoficial)

Litzy se casará con Poncho Cadena “por su dinero”, acusa la ex esposa del chef

La felicidad de Litzy -de 42 años de edad- no es completa. Mientras que la cantante planea su boda con el chef Poncho Cadena, la ex de este desearía que los novios no lleguen al altar.

Marcela Morales, ex esposa de Poncho Cadena, le habría contado a una persona de su confianza que Litzy estaría con el chef por dinero.

Conclusión a la que llegó porque Poncho Cadena -de 52 años de edad- ha cambiado desde que sale con la cantante.

En los últimos meses, el cocinero se ha enfrentado a Marcela Morales por temas de dinero, ya que en la actualidad su ex funge como su representante.

Debido a que Poncho Cadena puso algunos de sus negocios a nombre de Marcela Morales, ya que confiaba plenamente en ella y quería ahorrarse papeleos, es ella quien maneja su patrimonio.

Por lo que el chef, ahora que está por casarse con Litzy, le habría pedido devolverle sus negocios e incluso le habría advertido que no se quedará con lo que le pertenece.

Cabe mencionar que el matrimonio de Poncho Cadena y Marcela Morales terminó con la llegada de la pandemia por Covid-19.

Ellos se separaron tras 18 años de relación.

chef Poncho Cadena (Instagram/@donponchocadena )

Hijos de Poncho Cadena no verían con buenos ojos su romance con Litzy

Marcela Morales no es la única que no ve con buenos ojos el romance entre Poncho Cadena y Litzy, los hijos del chef también.

Aunque ya han convivido con Litzy, los hijos de Poncho Cadena no soportarían que su papá haga todo lo que le pide la famosa .

Mucho menos tolerarían que este se pelee con su mamá por temas de dinero, lo que no ocurría cuando estaban juntos y ni siquiera cuando el chef salía con otras mujeres.

El chef Poncho Cadena y Litzy (Instagram/@masterchefmx)