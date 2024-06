Eduardo Yáñez protagoniza un nuevo escándalo. El actor mexicano -de 63 años de edad- le arrebató el celular a una reportera.

El incidente tuvo lugar en la entrega de premios Grandeza Hispana en el Teatro Centenario Coyoacán, evento al que Eduardo Yáñez asistió acompañado de su representante.

Un video muestra al actor mexicano arrancando de un selfie stick el celular de una reportera, móvil que se guardó en uno de sus bolsillos del pantalón y no entregó hasta que lo consideró necesario.

Eduardo Yáñez reacciona tras ataque a reportera a quién le quitó el celular

Pese a que existe un video y hay testigos, Eduardo Yáñez asegura no haber atacado a la reportera Patricia Cuevas del medio Productora 69.

En un nuevo encuentro con la prensa, a quienes primero les dijo que le había quitado el celular a la reportera, Eduardo Yáñez les cambió la versión.

Según el actor de telenovelas como “Fuego en la sangre” y “Amores verdaderos”, la reportera lo estuvo siguiendo y varias veces lo picó con el selfie stick.

Cuando él se detuvo para evitar que lo siguiera picando sujetó el celular y se rompió “el palito” por lo que se quedó con él y en cuanto ingresó al teatro mandó el móvil a su dueña.

Por lo que asegura que están sacando las cosas de contexto ya que en ningún momento se molestó, incluso le desea suerte a la reportera ya que ésta planea denunciarlo.

“Suerte. Ojalá que le vaya bien. Si ella me va a denunciar por algo que no hice pues que lo haga. Está bien” Eduardo Yáñez

Debido a que la prensa no creyó la versión, Eduardo Yáñez nuevamente molestó e indicó que el celular se rompió, pese a que este no cayó al suelo, así como pidió que no maximizaran lo ocurrido.

“Yo creo que están haciendo demasiado de algo que no pasó. Yo no sé qué grado de importancia tenga su compañera en el sentido de que le creen todo lo que dice, ya he tenido experiencias con ella y es sumamente agresiva, creo que están haciendo grande algo que no sucedió, si algo sucedió deben tenerlo ahí grabado, no pasó nada, es más yo siempre le contesto a ella, no entiendo por qué la agresión” Eduardo Yáñez

¿Reportera denunciará a Eduardo Yáñez?

Mientras que Eduardo Yáñez asegura que la reportera lo acosó y además lo agredió al picarlo en varias ocasiones con su selfie stick, Patricia Cuevas -de edad desconocida- habría decidido denunciarlo.

Una vez que Eduardo Yáñez le arrebató el celular, la reportera llamó a la policía, quienes asistieron al teatro, pero no hicieron nada en contra del actor.

Por lo que cansada de que artistas se aprovechen de su fama para humillar a la prensa, Patricia Cuevas tiene contemplado acudir al Ministerio Público para denunciar al actor por agresión así como para obligarlo legalmente a pagarle el celular que rompió.

Ya que es su principal fuente de trabajo, además de que en aquel momento el arrebato le causó un ataque de ansiedad, razón por la que Patricia Cuevas fue a encerrarse por varios minutos al baño.