Periodista del programa De Primera Mano revela que Lupillo Rivera -de 53 años de edad- sí fue notificado por la Fiscalía sobre las medidas de Belinda.

El 2 de octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX otorgó medidas de protección para Belinda, pero Lupillo Rivera dice que no lo notificaron.

Comprueban que la Fiscalía sí notificó a Lupillo Rivera sobre la denuncia de Belinda

Lupillo Rivera respondió a la denuncia de Belinda con una contrademanda y sus abogados mencionaron que ni ellos o el cantante habían sido notificados sobre el proceso.

Sin embargo, la conductora Addis Tuñón -de 49 años de edad- obtuvo la prueba de que Lupillo Rivera sí fue avisado por las autoridades más allá de una mensaje de WhatsApp.

Notificación a Lupillo Rivera obtenida por Addis Tuñón (Imagen Televisión )

Addis Tuñón pudo entrevistar a Lupillo Rivera en la presentación de su libro y le mostró el documento que confirmaba la notificación de la Fiscalía.

La notificación se realizó el 16 de octubre y fue firmado de recibido por un hombre llamado Jorge Salvador, quien podría ser parte del equipo del cantante.

“Tienen que notificarme personalmente, entonces, realmente no sabemos si una notificación a través de WhatsApp sea legal o no”, respondió Lupillo Rivera sobre la notificación.

Lupillo Rivera se da por no notificado de la denuncia de Belinda, ya que no se la hicieron personal o por un medio como un email.

Belinda y Lupillo Rivera (Especial )

¿Lupillo Rivera fue o no notificado? Esto indica Código Nacional de Procedimientos Penales

El Código Nacional de Procedimientos Penales determina en en capítulo V sobre notificaciones y citaciones, que estas deben ser personales.

Por lo que Lupillo Rivera debía ser notificado:

En una audiencia

Por algún medio tecnológico señalado por Belinda o su abogado

En el domicilio

Es decir, que la notificación a Lupillo Rivera habría sido válida a pesar de que fue por WhatsApp.

Belinda denunció a Lupillo Rivera por violencia digital y violencia mediática.