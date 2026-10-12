Un comentario de Luisito Comunica durante una entrevista televisiva en Estados Unidos se volvió viral semanas después de su emisión original y desató un debate en redes sociales.

“Yo nací mujer, por ejemplo”. Luisito Comunica, creador de contenido

En septiembre de 2026, el creador de contenido protagonizó un momento incómodo al hacer una broma relacionada con su identidad de género durante una conversación con la periodista Yolanda García, quien respondió señalando que se trataba de un tema delicado y sensible.

La escena en el canal 12 News en Phoenix, Arizona, dividió opiniones entre quienes defendieron el humor del influencer y quienes consideraron que su comentario fue inapropiado.

Broma sobre identidad de género de Luisito Comunica provoca un incómodo momento a conductora

Luis Arturo Villar Sudek, conocido como Luisito Comunica, asistió al estudio del programa 12 News en Phoenix, Arizona, conducido por la periodista Yolanda García.

El objetivo de su visita era promocionar su trayectoria y sus proyectos comerciales, principalmente su marca de tequila Gran Malo y la presentación pequeña del producto, llamada Gran Malito.

Durante la entrevista, la conductora Yolanda García le pidió a Luisito Comunica que compartiera un dato curioso o desconocido sobre su vida que sus seguidores aún no supieran.

Ante la pregunta, Luisito Comunica respondió con absoluta seriedad: “Yo nací mujer, por ejemplo”.

La respuesta de Luisito Comunica provocó una pausa de varios segundos y un silencio incómodo en el estudio de grabación.

Al notar que la periodista no sonreía y mantenía una postura seria, Luisito aclaró entre risas: “No, no es cierto. Pensé que te ibas a reír”.

Yolanda García suspiró y respondió con firmeza: “Es que es un tema muy sensible”, tras lo cual la entrevista continuó con normalidad.

Broma fallida de Luisito Comunica sobre su identidad de género provoca un debate en redes

Aunque la entrevista fue emitida originalmente el 30 de septiembre, el clip cobró notoriedad el 11 de octubre, cuando el propio Luisito Comunica lo compartió en su cuenta de Instagram con el mensaje “Incómodo momento”.

La difusión del video provocó una fuerte división de opiniones y desencadenó un amplio debate en plataformas.

Un sector de los usuarios justificó el comentario argumentando que era un chiste inofensivo con el estilo cómico habitual de Luisito Comunica para romper la rigidez de la televisión tradicional.

Algunos mencionaron que la reacción de la periodista fue exagerada o reflejó un choque entre la dinámica de las redes sociales y el formato televisivo tradicional.

Varios internautas apoyaron la actitud firme y prudente de Yolanda García, señalando que la identidad de género no debe utilizarse como motivo de burla.

Muchos calificaron la intervención de Luisito Comunica como un intento fallido de humor o un comentario fuera de lugar.