Un influencer se volvió blanco de críticas en redes sociales luego de intentar engañar a un trabajador de supermercado con una supuesta transferencia de dinero mediante Apple Pay; sin embargo, el hombre respondió con un mensaje que expuso las dificultades económicas que enfrenta para mantener a su familia.

El incidente ocurrió mientras el empleado reponía pizzas congeladas en los estantes de la tienda, pese a que su jornada laboral ya se había extendido más de lo previsto, el trabajador explicó que tiene cuatro hijos en casa y que, debido a sus turnos extra, pierde tiempo que podría pasar con ellos.

Trabajador de supermercado confronta a influencer por su broma

De acuerdo con los testimonios difundidos en redes sociales y el video que ya se ha hecho viral, el influencer le pidió la hora al empleado y después fingió robarle dinero mediante un sonido similar al de una transacción de Apple Pay.

La reacción del trabajador no tardó en llegar, pues molesto por la situación, le reclamó al influencer que probablemente ganaría dinero con el video, mientras él ni siquiera podía pagar su hipoteca y tenía cuatro hijos que mantener.

Sus palabras provocaron indignación entre los usuarios, quienes cuestionaron a los creadores de contenido que recurren a bromas invasivas para conseguir visitas, seguidores y popularidad en internet.

Abren GoFundMe para ayudar al trabajador y sus cuatro hijos

La historia del trabajador de supermercado que enfrentó al influencer ante la broma pesada, también impulsó una respuesta solidaria pues tras la difusión del video, usuarios organizaron una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para apoyar económicamente al empleado.

Según las publicaciones que circulan en redes sociales, la colecta ya recibía miles de dólares y se acercaba a su meta, aunque no se precisó la cantidad recaudada ni el objetivo económico exacto.

El caso reavivó el debate sobre los límites del contenido viral y el costo humano de las bromas que convierten a personas que simplemente están trabajando en protagonistas involuntarios de videos.

Para muchos usuarios, el episodio dejó una lección: conseguir visualizaciones no justifica humillar a alguien que lucha por sacar adelante a su familia.

Trabajador confronta a influencer quien quería hacerle una broma con Apple Pay (GoFundMe)