Luisito Comunica lloró porque le negaron la visa para entrar en India, pero ¿a qué se debió esto? Aunque él cree que no hubo explicación, una persona ve claro qué pasó.

Un tiktoker que habla de política aseguró que en los últimos videos de Luisito Comunica de 34 años de edad, está claro el motivo por el que India no lo quiere en el Festival de Caca de Vaca ni en su país.

A Luisito Comunica le negaron entrar en India por su contenido político liberal

El youtuber Luisito Comunica compartió su dolor de no haber sido aprobado para entrar en India, asegurando que la acción le dolió y hasta lágrimas le causó.

Sin embargo, aseguró que no tenía ni idea del motivo del rechazo, señalando que simplemente no tuvo visa para India y no le dieron explicación alguna.

Ante ello, el tiktoker ‘El grito del millennial’ aseguró que para su perspectiva es claro el motivo por el que el famoso youtuber no pudo entrar a India, apuntando a su discurso político.

El creador en TikTok apuntó que en los últimos videos de Luisito Comunica no se ha mostrado “neutral” sobre los países que visita, dando su clara perspectiva liberal.

Incluso, argumentó que Luisito Comunica mostró que secuestradores y asesinos en el Salvador no están esposados o aislados, así como la venta de marihuana libre en Amsterdam.

Por ello y su liberalismo es que el youtuber habría sido rechazado para ir a India, argumentando que es un país muy consevador y preferían no tenerlo arriesgándose a las críticas que les pudiera generar.

“A los países que son más conservadores no les gusta, menos a los que están en auge, no les gusta tener ese tipo de creadores de contenido (...) no nos queremos arriesgar a que hablen mal”. El grito del millennial, tiktoker.

Por otra parte, señaló que el contenido de Luisito Comunica es pagado para promocionar a países lo que India prefería no hacer con el youtuber.