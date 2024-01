Pedro Sola, quien se caracteriza por ser un hombre muy directo, confiesa que la periodista y conductora Mara Patricia Castañeda le cae mal.

Sí, pese a considerarla una de las periodistas más reconocidas en México, Pedro Sola asegura no querer tener ningún contacto con Mara Patricia Castañeda, de 58 años de edad.

Ni siquiera porque es prima de su jefa, nada menos que de Pati Chapoy, de 74 años de edad. Pedro Sola explica por qué.

Mara Patricia Castañeda no se arrepiente de haber decidido no ser mamá (YouTube | Captura de video)

Pedro Sola revela porqué no le cae bien Mara Patricia Castañeda

Mediante un podcast de TV Azteca Digital, Pedro Sola, de 76 años de edad, aseguró que nunca irá al programa que Mara Patricia Castañeda tiene en YouTube.

Una de las razones que a Pedro Sola no le cae bien Mara Patricia Castañeda y no le interesa si ésta se entera o no.

“Le he dado largas”, señaló asegurando que la periodista varias veces le ha pedido una entrevista. “Dígale a su hermana que no me ca bien y nunca voy a ir a su programa”, agregó.

Indicó que aunque es prima de Pati Chapoy, su jefa e íntima amiga, no conoce personalmente a Mara Patricia Castañeda, cuya existencia descubrió por el matrimonio que ésta sostuvo con Vicente Fernández Jr., de 60 años de edad.

La conoce por su trabajo, razón suficiente para querer tenerla de lejos ya que no le parece la forma en que se desenvuelve, según el productor ha metido a varios artistas en problemas con sus preguntas incómodas.

“Es muy peligroso ir a una entrevista donde sabes que te harán una pregunta, porque se la hicieron a Daniel (Bisogno), yo lo vi, y eso le provocó unos problemas horribles por una pregunta que le hizo esta mujer, dije, yo no me quiero exponer” Pedro Sola

Tachan a Pedro Sola de hipócrita

Las declaraciones de Pedro Sola contra Mara Patricia Castañeda le están costando caro al conductor de Ventaneando ya que gente asegura que él trabaja en un programa donde se dedican a juzgar y exponer la vida de los famosos.

“Ay por Dios ese Pedro Sola, no se mordió la lengua de víbora que tiene, si él hace lo mismo y hasta es peor”, “Ni que hubiera obligado a Bisogno a contestar eso, que no mamen”,

“Son de risa. Se sienten unas eminencias en chismes región 4, cuando todos los lavaderos son iguales”, “Que interesante que no conozca a Mara Patricia ella ya tenía nombre y renombre antes que se casara con Fernández”,

“Ese tío Pedrito quiere atención, pobrecito”, “Aquí lo importante es lo jodido que se ve Daniel Bisogno”, “Sincero, pero hipócrita”, expresan en redes sociales.