¿Se acerca un fracaso en taquilla? Así va la venta de boletos para Kendrick Lamar en México.

La visita del rapero Kendrick Lamar -de 38 años de edad- a nuestro país no está teniendo la respuesta que se esperaba.

Así va la venta de boletos para Kendrick Lamar en México

En redes sociales, se ha difundido cómo va la venta de boletos para el concierto de Kendrick Lamar en México y todo apunta a un fracaso en taquilla.

El mapa de Ticketmaster del Estadio GNP Seguros muestra que a tan solo 4 días del show de Kendrick Lamar, hay varias zonas disponibles:

General A

General B

GNP sección 1 a 10

NA sección 12 a 16

VE sección 11 a 16

Venta de boletos para Kendrick Lamar en México (Especial)

Detrás de la baja demanda que tiene el concierto de Kendrick Lamar y su Grand National Tour, hay varias razones.

En redes sociales, los usuarios aseguran que se trata de una respuesta del publico mexicano después de lo que pasó en el Tecate Pal Norte 2024.

Durante ese festival, Kendrick Lamar canceló su participación por “problemas logísticos” generando mucha molestia entre los fans que lo esperaban.

Otro factor que han señalado en redes es el precio de los boletos que van desde los mil 500 hasta los 4 mil 500 pesos .

De igual manera, los internautas mencionan que la fecha no es muy atractiva, ya que ocurrirá entre semana.

La poca venta de entradas del concierto de Kendrick Lamar ha sorprendido.

Se esperaba que el rapero firmara un exitoso sold out, tal y como pasa con artistas de talla internacional que vienen a México.

Kendrick Lamar (GREGORY SHAMUS / Getty Images via AFP)

¿Cuándo es el concierto de Kendrick Lamar en México?

El concierto de Kendrick Lamar en México será en el Estadio GNP Seguros el martes 23 de septiembre.

Los horarios del evento son:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Inicio del concierto: 9:00 de la noche

Duración del concierto: 2 horas

Fin del concierto: 11: 00 de la noche

Los teloneros de Kendrick Lamar serán los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso.