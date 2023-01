Pedro Sola siempre en los “mejores eventos” y muestra foto de Mazatlán vacío tras la detención de Ovidio Guzmán y le piden guardarse.

El 2023 comenzó complicado y el 5 de enero se reportó la detención de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Esto desató una ola de violencia en Sinaloa y reportan bloqueos, saqueos y otro tipo de actos delictivos.

Autoridades han pedido a los ciudadanos que se resguarden en sus hogares y eviten estar en las calles.

Pero eso no detienen a Pedro Sola -de 75 años de edad- quien se encuentra en Mazatlán y ya dio su reporte de cómo están las calles tras la detención de Ovidio Guzmán.

Pedro Sola (Tomada de Video )

El intrépido Pedro Sola se saca foto en Mazatlán y espanta a sus seguidores

Aunque Pati Chapoy dice que Pedro Sola no es periodista, sacó su lado informativo y compartió una fotografía de cómo lucen las calles de Mazatlán, Sinaloa.

“Así Mazatlán. No hay un alma en la calle y todo cerrado” Pedro Sola

Pedro Sola mostró que los sucesos violentos por la detención de Ovidio Guzmán, detuvieron la vida y turismo de esta zona.

Los seguidores de Pedro Sola se asustaron y le pidieron que se resguardara , pues podía pasarle algo.

“Está viendo y no ve tío Pedrito, vaya a resguardarse”. “Ahora sí que está sola, Pedrito” y “Pedrito, métete, todavía no es seguro”, fueron algunos de los comentarios para Pedro Sola.

Pedro Sola muestra cómo está Mazatlán tras la detención de Ovidio Guzmán (Twitter/@tiop)

Pedro Sola no pierde el tiempo y presume su viaje a Mazatlán

A pesar de los eventos que se viven en Sinaloa y sus principales ciudades, Pedro Sola compartió otra fotografías para que sus seguidores vean que está bien.

En la foto se ve a Pedro Sola sentando y colocó la descripción: “Aquí me he estado sentado, no me he movido de aquí”.

Una vez más sus fans le advirtieron que la situación no estaba como para pasear por Mazatlán: “Ni te muevas Pedrito, que está dura la balacera”.

Hasta le preguntaron si ya le habían depositado su pensión, pues en días anteriores se quejó de que el ISSSTE no le había depositado su dinero: “¿Ahora si ya le depositaron su pensión Pedrito?”.

Pedro Sola anda en Mazatlán y le piden que se cuide (Twitter/@tiopedrito)

Si Pedro Sola está en Mazatlán, no podrá regresar a la Ciudad de México hasta nuevo aviso.

Pues la Agencia Federal de Aviación (AFAC) notificó que los principales complejos aeroportuarios fueron cerrados por la detención de Ovidio Guzmán.