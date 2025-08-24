El cantante Paulo Quevedo de 50 años de edad, asegura que se tuvo que ir de México por culpa de Antonio Berumen porque lo bloqueó al impedir su acoso.
Recordemos que Paulo Quevedo tuvo como manager a Antonio Berumen de 50 años de edad, a quien denunció públicamente de acoso luego de que hubo más denuncias en su contra.
¿Por qué se fue de México? Paulo Quevedo dice que Antonio Berumen bloqueó su carrera durante 6 años
Así como Mauricio Martínez de 47 años de edad, denunció haber sido víctima de violencia sexual por Antonio Berumen, el cantante Paulo Quevedo pasó lo mismo, pero a él lo bloqueó.
En una entrevista de Paulo Quevedo a Edén Dorantes, el cantante explicó que si estuvo fuera de México por 6 años y por consecuente ausente de los reflectores fue por Antonio Berumen.
Y es que anteriormente Paulo Quevedo denunció que fue víctima de acoso y hostigamiento por Antonio Berumen por seis años, hasta que en 2021 decidió dejar a quien era su manager.
Sin embargo, el cantante nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, explicó que Antonio Berumen tomó represalias en su contra y bloqueó su carrera por 6 años en México por no acceder a su acoso.
“Después de tantos años yo intentaba, pero como que no había mucha luz. Como que no había mucha aceptación, fue difícil (...) Se me caían proyectos de la nada, no entendía por qué, yo estaba vigente en el momento. No pudo haber sido otra persona [Antonio Berumen] fue un infierno por seis años”.Paulo Quevedo, actor.
Sin embargo, Paulo Quevedo compartió que ante el bloqueo en México “empecé a hacer mi carrera internacional”, pero ahora vuelve como actor de teatro en Soltero, Casado, Viudo y Divorciado.
Además, aseguró que planea poner en cartelera de teatro una obra que estuvo haciendo en Estados Unidos y que ahora desea que México la vea.
¿Qué pasó entre Paulo Quevedo y Antonio Berumen? Hubo acoso durante Tierra Cero y Kairo
Paulo Quevedo asegura que Antonio Berumen le bloqueó su carrera en México por seis años luego de que lo amenazó por acosarlo durante Tierra Cero y Kairo.
En una entrevista que el cantante dio a Gustavo Adolfo Infante, explicó que el tiempo que Antonio Berumen fue su manager vivió en acoso constante cuando este se ponía borracho.
Aunque nunca sucedió, Paulo Quevedo contó que estuvo a punto de golpearlo en más de una ocasión revelando el hartazgo que tenía ante el acoso.
“Él me quería dorar la píldora ‘mira lo que estoy haciendo por tí’ me decía [Antonio Berumen] Tuve que hacerle la demanda ya que lo iba a golpear porque no soportaba más (...)”.Paulo Quevedo, actor.
Por otra parte, Paulo Quevedo contó que nunca recibió dinero de las ventas de discos y regalías de Tierra Cero y Kairo, siendo únicamente los conciertos de donde cobraba.