Paulina Rubio reapareció tras haber recibido una sanción por enviar a su hijo, menor de edad, solo a España.

En redes sociales, publicaron un video en el que Paulina Rubio aparece bailando La Bikina en público.

Paulina Rubio reapareció bailando tras haber sido sancionada por la corte familiar de Miami

Paulina Rubio reapareció en redes sociales bailando La Bikina tras haber recibido una sanción de la corte familiar de Miami, Estados Unidos.

La sanción de Paulina Rubio ocurrió por enviar a su hijo, menor de edad, solo a España.

Dado que el asunto legal no le prohibe divertirse, Paulina Rubio asistió al cumpleaños del heredero de Grupo Jumex, Eugenio López .

El video de Paulina Rubio con un vestido y saco color blanco dura poco menos de 15 segundos, y habría sido tomado por uno de los asistentes al evento.

Sin embargo, a la famosa no pareció molestarle, ya que en las historias de su cuenta oficial de Instagram compartió el video editado de una cuenta de fans.

En esta publicación se lee: “Paulina, siendo Paulina, te extraño flaquita”.

De acuerdo con los internautas, la cantante demostró falta de interés y compromiso en cuanto al cuidado de su hijo con Colate.

Hasta el momento, se desconoce en qué consiste la sanción que recibió Paulina Rubio y si esta ya fue acreditada.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera (Agencia México)

¿Por qué sancionaron a Paulina Rubio en Estados Unidos?

Paulina Rubio recibió una sanción de la corte familiar de Miami, Estados Unidos, por haber enviado a su hijo menor de edad, solo a España.

Durante el viaje, su hijo fue detenido porque carecía de la documentación suficiente para su ingreso al país europeo.

Por si fuera poco, el hijo de la cantante también voló directo a Grecia sin dar “ningún tipo de itinerario” a Colate, su padre.

Además, Paulina Rubio se ausentó en la corte por estar de vacaciones.