¿Paul Stanley fue protegido en La Casa de los Famosos México? Quería salirse, pero alguien lo convenció de que no y así pudo aguantar hasta el domingo 9 de julio.

En medio de rumores sobre un presunto favoritismo dentro de La Casa de los Famosos México, Paul Stanley se convirtió en el quinto eliminado.

A dos días de su eliminación de La Casa de los Famosos México, Paul Stanley regresó al programa Hoy y se mostró muy feliz de poder ver otra vez a sus compañeros del matutino.

Durante su regreso a Hoy, Paul Stanley -de 37 años de edad- sorprendió a los televidentes al revelar que estuvo a punto de abandonar La Casa de los Famosos México.

Paul Stanley confesó que vivió momentos muy complicados dentro de La Casa de los Famosos México, pero alguien lo detuvo.

Desde que Paul Stanley confirmó su participación en La Casa de los Famosos México, se convirtió en uno de los favoritos para ganar el reality show.

Con el paso del tiempo usuarios tacharon que Paul Stanley era favorito de la producción de La Casa de los Famosos México y es que tendría comunicación con el mundo exterior.

Su salida generó grandes especulaciones dentro de La Casa de los Famosos México, incluso Paul Stanley confirmó que la producción si le habría ayudado a que se quedará en el reality.

Al recordar los momentos que vivió dentro de La Casa de los Famosos México, Paul Stanley agradeció que su familia le fuera a gritar.

En ese momento Paul Stanley confesó que es muy difícil estar encerrado e incluso confesó que tuvo una crisis de ansiedad.

Paul Stanley señaló que la crisis de ansiedad fue porque sus compañeros le dijeron que su mamá le había ido a gritar.

“Es bien difícil estar encerrado, enserio... Hubo un día que llevábamos dos días encerrados, salimos a la luz del sol como 20 minutos y nos metían, me entró mucha ansiedad, yo creo que mi mamá me vio y fue y me gritó ‘hijo te amo’”

Paul Stanley