Paty Navidad confirmó la muerte de su madre, María Luisa Lara Félix, dedicándole un emotivo mensaje en Instagram.

María Luisa Lara Félix murió el 19 de noviembre por causas aún no reveladas por Paty Navidad.

Amigos de Paty Navidad le enviaron sus condolencias, así como fans la llenaron de mensajes de cariño.

Paty Navidad y su mamá, María Luisa Lara Félix (Instagram/@patricianavidad_oficial)

Paty Navidad confirma la muerte de su mamá, María Luisa Lara Félix

Paty Navidad compartió una publicación en Instagram para despedir a su madre, María Luisa Lara Félix, quien murió a los 74 años.

María Luisa nació el 24 de junio de 1954 en Culiacán, Sinaloa; solía acompañar a Paty Navidad en algunos eventos sociales, pero era ajena al medios del espectáculo.

Gracias madre mía por ser la mejor madre, agradezco infinitamente tu amor y enseñanzas, no hay palabras que alcancen para agradecerte todo lo que dejas en mí y en toda tu familia. Paty Navidad

Paty Navidad también compartió una foto tomando la mano de su madre, expresando que le había costado mucho “soltarla”, con lo que da a entender que tenía alguna enfermedad desde hace tiempo.

La cantante detalló las cualidades de María Luisa Lara Félix, a quien destacó por su fortaleza y fe.

Fuiste un guerrera implacable que nos deja lecciones de lo que es luchar inquebrantablemente y con la mejor actitud, te quedas en mí y en toda la familia. Paty Navidad

Paty Navidad mencionó que su madre seguirá viva en los recuerdos que deja en ella y su familia.

El vacío y el dolor que queda son inmensos, pero totalmente equiparable con todo el amor que nos brindaste durante años, te amo y amaré por siempre madre Paty Navidad

Amigos y seguidores envían sus condolencias a Paty Navidad por la muerte de su madre

Paty Navidad no reveló la causa de la muerte de su madre, pero en 2018 reveló que María Luisa Lara y su hermana habían tenido una larga batalla contra el cáncer.

La actriz recibió mensajes de cariño y apoyo de sus seguidores, así como de diversos amigos del medio.

Laura Zapata le envió sus condolencias a Paty Navidad y expresó que María Luisa Lara Félix viviría en ella para siempre: “Mi más sentido pésame. Te quiero y te acompaño de corazón”.

Aylín Mujica también envió un mensaje de cariño a Paty Navidad: “Mucha luz para su alma mi Paty querida”.