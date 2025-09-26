De nueva cuenta, Paty Navidad -de 52 años de edad- tuvo que encarar los rumores que la vinculan con figuras del crimen organizado.

Desde hace años, la actriz y cantante ha sido señalada por conseguir “dinero y otros favores” manteniendo romances con criminales.

“No me compran porque no me he puesto un precio”: Paty Navidad

En recientes declaraciones Paty Navidad puso un alto a los rumores que la han perseguido durante años.

Al respecto, dejó en claro que: “No me prostituyo, nunca me he prostituido“.

Paty Navidad (Agencia México)

Pero esto no fue todo. Paty Navidad cerró el tema de manera contundente, asegurando que nadie “la ha comprado” como se da a entender en los rumores.

“No me compra nadie porque nunca me he puesto precio”, sentenció.

Fue en el año 200 cuando los señalamientos circularon con fuerza en medios de comunicación.

Durante esta misma época, Paty Navidad vivía uno de los mejores momentos dentro de su carrera, gozando de gran popularidad en la industria.

Cabe destacar que, hasta la fecha, nada de lo que se ha dicho de la actriz y cantante se ha comprobado .

Sin embargo y por desgracia para Paty Navidad, los rumores dañaron severamente su carrera.

Rumores de Paty Navidad y su vínculo con criminales dañaron su carrera, asegura

En medio de sus declaraciones, Paty Navidad reveló la forma en la que estos rumores afectaron su imagen profesional.

De acuerdo con la actriz y cantante, se enteró de personas que ya la habían contemplado para algunos proyectos.

Sin embargo, habrían decidido echarse para atrás en cuanto los rumores comenzaron a circular con fuerza.

Paty Navidad (Agencia México)

Paty Navidad atribuye estas decisiones de terceros por miedo a que tuvieran problemas con ella.

“Me lo dejaron de ofrecer porque decían: ‘No, olvídate. Uy, no, es una fichita. No queremos problemas’”, reveló Paty Navidad.

A la par destacó que las personas que la conocen de verdad, tanto personal como profesionalmente, saben que los rumores en torno a su persona son completamente falsos.