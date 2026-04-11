El conductor de televisión Patricio Cabezut aseguró que demandará al periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 por daño moral.
Luego de que Carlos Jiménez difundiera la ratificación de vinculación a proceso por presunto abuso en contra Patricio Cabezut, y de la cual el conductor aseguró que la información es incorrecta.
Carlos Jiménez será demandado por Patricio Cabezut
A través de un video difundido en sus redes sociales, Patricio Cabezut explotó contra Carlos Jiménez, por lo que lo demandará, pues asegura que no ha sido sentenciado, por lo que hasta ahora es inocente, contradiciendo lo dicho por el periodista.
“Yo no he sido sentenciado en ningún proceso. Hasta el día de hoy sigo siendo inocente. La información que este señor presenta es errónea, está distorsionada”.Patricio Cabezut
Patricio Cabezut aseguró que Carlos Jiménez ha malinterpretado y difundido de manera incorrecta la información “este sujeto me prejuzga y realiza una sentencia mediática en mi contra”.
Por lo que Patricio Cabezut calificó de deleznable al “pseudo periodista a Carlos Jiménez” por lo que emprenderá una demanda civil por daño moral.
“Utiliza conceptos que atentan contra mi presunción de inocencia. Hay, por lo tanto, elementos suficientes para iniciar una demanda por la vía civil por la acción de daño moral. Me humilla, atenta contra mi dignidad”.Patricio Cabezut
Carlos Jiménez responde a Patricio Cabezut, asegura no lo van a callar
El periodista Carlos Jiménez ya ha respondido a la amenaza de demanda de Patricio Cabezut, asegurando que no lo van a callar.
Carlos Jiménez expuso que las personas deleznables son aquellas que lo quieren callar como Patricio Cabezut solo para no exponer su “sucia realidad”.
“Por cierto, no me venga amenazar con que alguien me tiene que poner un alto no lo haga, no lo haga en un país donde matan periodistas, donde desaparecen peridotitas, su amenaza y sobre todo el amago de su denuncia por daño moral, para mi es una más de todas la fila de personas deleznables usando su propio calificativo que busca callarme, por qué, por evidenciar su sucia realidad. Y eso señor Patricio Cabezut es lo que está pasando”.Carlos Jiménez
Así como Carlos Jiménez refrendó que Patricio Cabezut está vinculado a proceso, por lo que la Fiscalía ya lo busca “lo quiere a usted tras las rejas”, finalizó.